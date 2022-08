Joyeux anniversaire Kajol : les activités préférées de Mme Devgn et d’autres faits inconnus que nous parions que vous ne saviez pas

Joyeux anniversaire Kajol : La diva Everyoung de Bollywood, Kajol, fête ses 48 ans aujourd’hui, c’est-à-dire le 5 août. Son voyage à Bollywood est irrésistible depuis ses premiers débuts à Bollywood. L’histoire d’amour de Kajol avec son mari Ajay Devgn n’est rien de moins qu’un conte de fées. Kajol a gagné des millions de cœurs avec ses performances remarquables et a donné de nombreux films à succès au cours de sa carrière, notamment Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kabhi Khushi Kabhie Gham, Baazigar, Ishq, My Name is Khan, et plus encore. Elle est la première actrice à remporter le “Filmfare Award” pour un rôle négatif. L’actrice est sans aucun doute l’une des stars les plus adorées de Bollywood et elle est célèbre pour ses conversations non filtrées. les gens peuvent se connecter avec elle facilement. Aujourd’hui, en cette occasion spéciale de son anniversaire, nous vous ferons part des choses qu’elle aime le plus que vous fassiez. Voir la vidéo.

Écrit par Devisha Keshri