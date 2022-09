Joyeux anniversaire Jungkook : Tendances “MARI DE SEPTEMBRE” sur Twitter grâce à J-Hope – voici pourquoi

C’est Jungkooka 25 ans aujourd’hui ! La Maknae doré de BTS, Jeon Jungkook est l’une des plus grandes tendances à travers le monde en ce moment. Et tandis que le BTS ARMÉEs affluent de souhaits et d’amour pour Jungkook sur Twitter et sur les portails de médias sociaux, ‘Mari de septembre‘ est à la mode sur Twitter et tout cela est dû à J-Hope alias Jung Hoseok, le hyung de Jungkook. Ainsi, quelques membres du BTS Jin, Tae Hyung et Hobi ont souhaité Jungkook sur Weverse/Twitter. Après les souhaits de Hobi, September Husband est devenu une tendance et c’est pour Jungkook seulement !

Pourquoi September Husband est-il tendance pour Jungkook?

Ainsi, l’anniversaire de Jungkook est l’une des plus grandes tendances de Nouvelles d’Hollywood à l’heure actuelle. J-Hope a posté un souhait d’anniversaire pour le chanteur de Run BTS. Il a pris le compte Twitter de BTS et a publié quelques tweets de souhaits d’anniversaire pour le Golden Maknae. Tout d’abord, il a partagé quelques photos de Jungkook et a écrit: “Joyeux anniversaire mon bruhhh !!! J’espère que tu es le meilleur jour de tous les temps – ton espoir-” Le premier est JK à la Maison Blanche et le second semble de HYBE, il semble . Sur les deux photos, on le voit en blazer. Deuxièmement, J-Hope a partagé une vidéo de Jungkook de sa soirée d’écoute Jack In The Box dans laquelle on voit un petit JK éméché sur ses chansons. “Nous adorons votre groovyyyy”, a écrit Hobi. Il a posté un hashtag intitulé “Courir pour réclamer mon mari de septembre pour le mois”. Selon BTS Daily, il s’agit d’un hashtag qui a tendance tous les mois dans lequel les gens publient leurs célébrités et personnages préférés à revendiquer comme leur «mari» pour le mois. J-Hope a ajouté plus tard qu’il avait fait une gaffe avec le hashtag. Découvrez ses tweets :

Juste arrivé lol ..????????? (@BTS_twt) 31 août 2022

Tendances mari de septembre en ligne

Après que J-Hope ait fait une gaffe, BTS ARMY a mis en ligne September Husband. Et c’est l’une des plus grandes tendances du moment. Les fans en parlent et partagent de nombreux messages pour Jungkook avec la phrase September Husband. Découvrez les tweets ici :

mari de septembre, en effet pic.twitter.com/DIGN96bDqd cc ? SEXY NUKIM SUR JK NAISSANCE (@sugahobis) 31 août 2022

mari de septembre pic.twitter.com/u5YP6ZAvgC koo ? (@kukliet) 31 août 2022

SEPTEMBRE QUOI ??? MARI DE SEPTEMBRE Merci Hobi de nous avoir légitimement donné notre mari ?? Joyeux anniversaire jungkook ???? Bonne nuit Baby star candy Fais le plus beau des rêves pic.twitter.com/48ET8N5H3v Mi Casa?Septembre jour du mari?|Sexy Nukim? (@amorejmjk) 31 août 2022

mari très septembre pour moi pic.twitter.com/tjYtCNOYgx journée jungkookie ? (@EBOYYJK) 31 août 2022

Le mari de septembre de Hobi ? pic.twitter.com/xMYIdqN7Pg elle sept potes (@elle_moonchild7) 31 août 2022

Mari de septembre, joyeux anniversaire ? pic.twitter.com/zCRw7QDSwB |lent| Aurore ? (@shooky0t7) 31 août 2022

LA VIDÉO LA PLUS “MARI DE SEPTEMBRE” DE JUNGKOOK pic.twitter.com/m2NCoyxJ9e penseur jungkook (@vanteficient) 31 août 2022

mari de septembre ?? https://t.co/GXM9oUgFz8 journée jungkookie? (@tinychwiminie) 1er septembre 2022

Je vais appeler mon mari de Jungkook September à partir de maintenant, qui va m’arrêter. C’est son mois lol gabrielle ? (@timeskipkozume) 1er septembre 2022

Mari de septembre … EXACTEMENT tout le monde hobi vient de confirmer jk et mon mariage, accepte-nous ou pleure idc maintenant. https://t.co/UohwuD4rPf pivoine ? (@ggukksbae) 1er septembre 2022

Joyeux anniversaire septembre mari Jungkook ? Anya (@harteuse) 1er septembre 2022

Pendant ce temps, après l’annonce d’une pause, Jungkook a collaboré avec Charlie Puth pour Left and Right. Il a également collaboré avec Snoop Dogg, Benny Blanco ainsi que d’autres chanteurs de BTS pour Bad Decisions. Eh bien, Jungkook aurait manqué aux ARMYs car il n’est pas venu en direct la nuit dernière. Espérons que Jungkook arrive plus tard dans la journée.