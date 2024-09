Joyeux anniversaire Jimmy Fallon : 5 faits méconnus sur le célèbre animateur de télévision

Félicitations à Jimmy Fallon pour son 50e anniversaire ! Le dynamique animateur du Tonight Show fait désormais partie intégrante de la routine du soir des gens, les laissant en pleurs avec son humour plein d’esprit et ses sketches hilarants. Mais savez-vous, au-delà de son personnage à l’écran, ce qui fait vibrer Jimmy Fallon ? A lire aussi:Jimmy Fallon taquine un show avec Desi Diljit Dosanjh et Internet a un nouveau nom pour lui Jimmy Fallon s’est également essayé au métier d’acteur.

Alors que nous célébrons son 50e anniversaire, nous nous penchons sur quelques faits fascinants et moins connus sur l’homme derrière le rire.

Jimmy Fallon voulait devenir prêtre

Saviez-vous qu’il fut un temps où Jimmy Fallon nourrissait le rêve de devenir prêtre loin du monde glamour ? Le populaire animateur, né à Brooklyn, a fréquenté une école catholique. Auparavant, il avait avoué que le fait de servir comme enfant de chœur l’avait poussé à envisager de devenir prêtre. Cependant, il a choisi de devenir comédien à la place. Festival New Yorker 2018« J’ai adoré ça, a-t-il dit. J’ai adoré l’idée dans son ensemble. J’ai adoré me déguiser. J’ai adoré l’odeur de l’encens. Je veux dire, j’ai adoré toute l’idée. »

Jimmy Fallon, un animateur populaire, mais qui a abandonné ses études

Avant de devenir une célébrité, Jimmy Fallon a suivi un chemin peu conventionnel. Il a abandonné ses études à un semestre de la fin de ses études. Quelques mois seulement après avoir obtenu son diplôme, Jimmy Fallon, 21 ans, a décidé de quitter l’université pour se consacrer à la comédie à Los Angeles. Avance rapide jusqu’en 2009 : les réalisations de Jimmy et sa renommée mondiale lui ont valu une licence en communication avec retard.

Le père de Jimmy Fallon est un vétéran de la guerre du Vietnam

Il est intéressant de noter que le père de Jimmy était un vétéran de la guerre du Vietnam. Après son service militaire, il a poursuivi son amour pour la musique en chantant dans un groupe de rue. Sa mère a été religieuse, pendant un mois seulement. Jimmy aime plaisanter sur le moment où sa mère a tout quitté pour devenir religieuse, en attribuant cela à la sortie du film La Mélodie du bonheur en 1965.

Jimmy Fallon a raté une audition

Lorsqu’il était adolescent, Jimmy Fallon était obsédé par Saturday Night Live et insistait pour regarder l’émission seul, sans amis autour de lui. Il a donc auditionné pour Saturday Night Live en 1997. Cependant, les directeurs de casting ont décidé de ne pas l’inclure dans le casting. Il a récidivé et a reçu le feu vert. Il a ensuite joué dans SNL de 1998 à 2004.

Jimmy Fallon est un homme aux multiples talents

Jimmy Fallon est également écrivain et a écrit plusieurs livres. En 1999, lui et sa sœur Gloria ont écrit I Hate This Place: The Pessimist’s Guide to Life. Il a depuis écrit plus de cinq livres. En fait, il se prépare à sortir un livre pour enfants, 5 More Sleeps ‘Til Halloween. Il a également remporté un Grammy Award. Son album Blow Your Pants Off, sorti en 2012, a remporté un Grammy pour le meilleur album de comédie.