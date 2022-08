Joyeux anniversaire Jacqueline Fernandez: Jumme Ki Raat de Salman Khan à la chanson Genda Phool de Badshah, les chansons les plus populaires qui nous ont donné des mouvements de danse LIT

Jacqueline Fernandez est sans aucun doute l’une des plus belles divas de Bollywood. L’actrice vient d’avoir 37 ans aujourd’hui, c’est-à-dire le 11 août. L’actrice a donné plusieurs films à succès dans sa carrière et est devenue l’une des meilleures actrices du pays. De l’étranger à l’initié, le parcours d’actrice de Jacqueline a été imparable. La diva a impressionné le public avec ses mouvements de danse et ses chansons à succès. Elle a un énorme fan qui la suit sur ses réseaux sociaux. Jacqueline a été couronnée Miss Univers Sri Lanka en 2006 et le reste appartient à l’histoire. Aujourd’hui, en cette occasion spéciale de l’anniversaire de Jacqueline, nous vous parlerons de ses chansons les plus populaires dans lesquelles ses mouvements de danse sont remarquables. Regardez la vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri