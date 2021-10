Joyeux anniversaire Hina Khan : Voici 5 faits sur la diva que vous ne saviez pas ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La « Komolika » qui nous a divertis et « Akshara » qui a résidé dans nos cœurs, Hina Khan a eu un an de plus samedi (2 octobre) et les fans ont inondé les réseaux sociaux de messages sincères lui souhaitant ce jour spécial.

Khan a commencé son parcours d’actrice en tant qu’Akshara dans l’émission télévisée à succès « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » et a conquis le cœur de milliers d’Indiens. L’année dernière, elle a fait irruption à Bollywood avec son film « Hacked » et a même figuré dans des films OTT tels que « Wishlist » et « Unlock ».

Dans l’ensemble, elle a présenté ses prouesses d’actrice et son talent brut dans tous les médiums dans lesquels elle a figuré !

Sur le plan personnel, l’actrice avait subi une énorme perte avec la mort de son père cette année. Cependant, elle a continué à progresser et à exceller dans sa carrière.

Pour honorer son illustre carrière et son parcours inspirant, jetons un coup d’œil à des faits moins connus sur l’actrice :

1. Saviez-vous que Hina Khan est originaire du Cachemire ? Oui, la brillante actrice est née à Srinagar, au Cachemire, et a également un frère cadet, Aamir Khan. Dans l’une de ses interviews, elle avait révélé qu’elle parlait très couramment sa langue maternelle.

2. Elle est titulaire d’un MBA (Master of Business Administration) qu’elle a obtenu en 2009 à Delhi. La talentueuse starlette, semble-t-il, avait aussi un penchant pour les affaires avant de se lancer dans le showbiz !

3. Avant d’entrer à la télévision en tant qu’actrice, Hina avait participé à l’émission de télé-réalité ‘Indian Idol’ en 2008. Sa performance était assez bonne pour qu’elle atteigne le top 30 de tous les candidats.

4. Hina Khan a auditionné pour le feuilleton « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » lorsqu’elle était à l’université ! Ses amis lui avaient suggéré d’auditionner pour l’émission, ce qui l’a amenée à y décrocher un rôle.

5. L’actrice a rencontré son petit ami de longue date Rocky Jaiswal sur les plateaux de tournage de « Yeh Rishta Kya Kehlata Hai » où il travaillait en tant que producteur superviseur. Le duo est ensemble depuis des années maintenant, mais ne semble pas trop passionné par le mariage.

Joyeux anniversaire Hina Khan !