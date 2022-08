Joyeux anniversaire Hansika Motwani : d’un enfant acteur dans Koi Mil Gaya à l’industrie cinématographique au pouvoir dans le Sud ; voici un aperçu du merveilleux parcours de l’actrice

Joyeux anniversaire Hansika Motwani : Hansika Motwani a commencé sa carrière en tant qu’enfant artiste. L’actrice a commencé sa carrière à la télévision avec la série ‘Shaka Laka Boom Boom’. Plus tard, elle a joué dans la série télévisée ‘Des Mein Niklla Hoga Chand’, puis son premier film à Bollywood était avec de grandes stars comme Hrithik Roshan et Preity Zinta. Hansika Motwani est un grand nom de l’industrie de Tollywood. Elle a presque terminé 11 ans dans l’industrie. Aujourd’hui, elle fête son anniversaire et à cette occasion, nous allons vous montrer son incroyable parcours de Bollywood à Tollywood.