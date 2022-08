Joyeux anniversaire Genelia D’souza : Sye to Boys, voici quelques-uns de ses meilleurs films du Sud

Joyeux anniversaire Genelia D’souza : L’actrice la plus mignonne de Bollywood, Genelia D’Souza, fête aujourd’hui son 35e anniversaire. L’actrice est souvent active sur les réseaux sociaux et aime partager ses magnifiques photos et vidéos d’entraînement. Genelia est devenue célèbre après être apparue dans une publicité commerciale de Parker Pen avec l’acteur Amitabh Bachchan et elle a ensuite commencé à recevoir de grosses offres du cinéma du sud de l’Inde et de Bollywood. Genelia a commencé sa carrière d’actrice avec le film Tujhe Meri Kasam en 2003. Elle a béni le public avec ses performances exceptionnelles dans certains films du sud. Genelia a travaillé dans plusieurs films du sud et aujourd’hui, le jour de son anniversaire, nous vous parlerons de certains des meilleurs films du sud réalisés par elle. Regardez la vidéo pour en apprendre plus.

Écrit par. Devisha Keshri