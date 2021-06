Joyeux anniversaire Disha Patani : Découvrez ses meilleures vidéos d’entraînement ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La beauté de Bollywood Disha Patani aura 29 ans dimanche 13 juin. L’actrice a un corps magnifique, grâce à son programme d’entraînement spectaculaire. Disha partage souvent un aperçu d’elle-même en train d’effectuer des exercices incroyables, des sauts en arrière et de lourdes levées de poids sur sa poignée Instagram.

L’actrice serait également en train de sortir avec l’acteur et passionné de fitness Tiger Shroff. Le couple fait souvent l’éloge des vidéos d’entraînement de l’autre et a joué ensemble dans Baaghi 2 et Baaghi 3.

Découvrez quelques-unes des meilleures vidéos d’exercices de Disha.

Sur le plan du travail, Disha a été vue pour la dernière fois dans la star de Salman Khan « Radhe: Your Most Wanted Bhai », qui est sorti à l’occasion de l’Aïd cette année. Elle avait déjà collaboré avec la superstar dans Bharat en 2019, qui mettait également en vedette Katrina Kaif et Tabu.

L’actrice sera prochainement vue dans Ek Villain 2 de Mohit Suri, aux côtés d’Arjun Kapoor et John Abraham. Le film est la suite du film à succès de 2014 ‘Ek Villain’.

Disha a fait ses débuts à Bollywood en 2015 avec le biopic du joueur de cricket MS Dhoni intitulé « MS Dhoni: The Untold Story », mettant en vedette le regretté acteur Sushant Singh Rajput. Le film mettait également en vedette l’actrice Kiara Advani.