Joyeux anniversaire Dimple Kapadia : la star vétéran est une maman cool, les publications de sa fille Twinkle Khanna en sont une preuve solide ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice vétéran Dimple Kapadia aura 64 ans ce mardi 8 juin. L’actrice a enfilé plusieurs chapeaux avec succès. De faire ses débuts d’actrice et de se marier à l’âge de 15 ans, d’être mère célibataire et de se redécouvrir en tant qu’actrice. L’actrice est également mère de deux belles filles – Twinkle et Rinke, avec son défunt mari, et première superstar de Bollywood, Rajesh Khanna.

L’actrice chevronnée est une maman cool et brise l’image stéréotypée d’une relation mère-fille. Voici quelques articles de l’actrice devenue auteur Twinkle Khanna avec sa mère comme preuve de la même chose.

Vérifie-les:

Dimple Kapadia a fait ses débuts d’actrice aux côtés de Rishi Kapoor dans ‘Bobby’ (1973). Le film a été un succès instantané et Dimple a été aimé par le public. L’actrice a cependant pris une pause après ses débuts et a fait un retour après plus d’une décennie avec Zakhmi Sher (1984). Depuis lors, elle est apparue dans divers films – qui ont également reçu un succès au box-office et des critiques élogieuses.

Sa dernière sortie était dans le film de science-fiction hollywoodien « Tenet » de Christopher Nolan. Elle est également apparue dans la série controversée Amazon Prime avec Saif Ali Khan appelée «Tandav».