Joyeux anniversaire Dhanush : un regard sur Vaathi met en vedette les meilleurs messages sur les réseaux sociaux qui révèlent des faits inconnus sur sa personnalité dynamique

Joyeux anniversaire Dhanush : La superstar du Sud Dhanush fête ses 39 ans aujourd’hui, c’est-à-dire le 28 juillet, le voyage de l’acteur a été imparable. Dhanush a non seulement prouvé son talent à Bollywood mais aussi dans l’industrie hollywoodienne. Il est connu pour ses incroyables talents d’acteur. L’acteur est très apprécié du public pour avoir interprété le rôle de “Avik San” dans le thriller d’action américain “The Grey Man” des frères Russo. Le garçon Raanjhanaa est sans aucun doute devenu l’un des meilleurs acteurs de l’industrie et à cette occasion spéciale de son anniversaire, nous vous montrerons ses meilleurs messages sur les réseaux sociaux qui prouvent que l’acteur est polyvalent. Dhanush est un père parfait de deux fils et il sait sûrement comment gérer sa vie personnelle et professionnelle. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri