Joyeux anniversaire Deepika Padukone : Pathaan à Fighter ; découvrez la liste de films passionnants de l’actrice pour 2023 [Watch Video]

Joyeux anniversaire Deepika Padukone : Deepika Padukone est une actrice et productrice de cinéma indienne qui apparaît principalement dans des films en hindi, ainsi que dans des films en tamoul et en télougou. Elle a reçu plusieurs prix pour ses rôles, dont trois Filmfare Awards. Padukone est l’une des actrices les mieux payées au monde et est citée dans les médias comme l’une des célébrités les plus populaires et les plus attirantes du pays. Aujourd’hui, l’actrice fête ses 37 ans et, le jour de son anniversaire, nous vous montrons ses prochains films en 2023. Regardez des vidéos de divertissement.