Joyeux anniversaire, Bob Dylan, notre bande dessinée la plus sous-estimée

Mais s’il y a un aspect sous-examiné de ce chanteur le plus célèbre et le plus scruté, qui fête ses 80 ans lundi, inspirant de nouveaux biographies et meilleures listes , c’est sa comédie fertile. Alors qu’il a passé six décennies à chanter sur le chagrin d’amour, l’apocalypse et la trahison, un humour cockeyed a toujours informé sa sombre vision du monde. Cela peut être oblique, moins de blagues que de plaisanterie, mais suffisamment critique pour son art pour le placer dans le panthéon des grands drôles juifs.

Il n’y a peut-être pas de meilleure preuve de l’importance de la drôle dans l’art de Dylan que le fait qu’il l’ait nié. Dans un peu fréquent interview de 2017, Dylan lui-même a rejeté l’idée qu’il était un bouffon, en désignant des hymnes justes comme «Masters of War» et «A-Gonna Fall de A Hard Rain». Mais la première farce que Dylan a faite était de se faire passer pour un diseur de vérité. Dès le début, il inventait des mensonges bénins sur lui-même et mélangeait des chansons graves et socialement conscientes avec des comédies sombres. Dans le le plus vieux bootleg de lui se produisant au Gaslight, à partir de 1961, l’une des seules chansons originales est «Talkin ‘Bear Mountain Picnic Blues», un récit ironique d’une catastrophe dans les nouvelles: un bateau de croisière en surréservation a coulé dans la rivière Hudson, une tragédie née de la cupidité. Écoutez cet enregistrement vieux de 60 ans d’un Dylan alors inconnu chanter à un pâté de maisons de l’endroit où se trouve maintenant la Comedy Cellar et vous entendrez le son familier de blagues sombres qui font rire.

Le club de comédie n’avait pas été inventé lorsque Bob Dylan est arrivé à New York cette année-là, donc les quelques pâtés de maisons de cafés et de clubs où il a joué, ce que l’historien Sean Wilentz a appelé «son Yale College et son Harvard», n’abritaient pas seulement des chanteurs folk mais aussi des bandes dessinées comme Joan Rivers, Lenny Bruce et Bill Cosby. (C’est l’époque décrite dans «La merveilleuse Mme Maisel».) Pour une éponge comme Dylan, cette pollinisation croisée des artistes comptait. Ce que ces publics s’attendaient à rire aussi. Comme Robert Shelton, qui a aidé à lancer Dylan avec sa critique dans cet article, l’écrit dans sa biographie récemment rééditée, «No Direction Home», les clients «ont plus répondu à l’esprit de Dylan qu’à son matériel intense et lent.

Ses premières performances avaient des morceaux de bande dessinée. À l’aide de longues cordes de guitare, il a plaisanté en disant que l’instrument avait besoin d’une coupe de cheveux. Le premier genre de chanson qui a attiré l’attention était le talk blues, une forme de bande dessinée datant des années 1920 avec des progressions d’accords standard sauvegardant des lignes jokey et des références d’actualité – pas si différentes d’un set de stand-up. Certaines de ces chansons ont été enregistrées sur des albums, d’autres ne sont devenues disponibles que plus tard. L’un des premiers n’est sorti qu’en 2010. «Talking John Birch Society Blues» a usurpé la paranoïa de l’organisation anticommuniste, avec un narrateur trouvant une activité suspecte dans la boîte à gants, le téléviseur, même sur le drapeau américain. («J’ai découvert qu’il y avait des rayures rouges!) Cela se termine par lui tout seul enquêtant sur lui-même.

Dylan se présente dans ces chansons comme un malheureux Everyman, un imbécile, un lâche accablé sinon opprimé par les événements. S’éloignant de la politique, les chansons de Dylan sont devenues plus bizarres et carrément idiotes, avec des paroles qui sont, comme des blagues, concises. Pensez à l’ouverture de «On the Road Again», un chef-d’œuvre de 1965 d’absurdité vertigineuse sur la famille dysfonctionnelle d’une petite amie: «Eh bien, je me réveille le matin, il y a des grenouilles dans mes chaussettes / Ta maman, elle se cache dans la glacière / Ton papa se promène avec un masque de Napoléon Bonaparte.

En plus de parler de blues et de scènes surréalistes, Dylan a diffusé des lignes de frappe de ceinture de bortsch dans des chansons comme «Bob Dylan’s 115th Dream» un fil de randonnée cela commence avec lui qui chante, s’arrête, craque et demande une seconde prise. Garder cette erreur donne le ton à la chanson, qui comprend une visite à une banque qui se termine par cette boutade: « Ils m’ont demandé des garanties et j’ai baissé mon pantalon. »