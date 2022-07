Joyeux anniversaire Bhumi Pednekar : de Raksha Bandhan à Govinda Naam Mera ; voici la liste des prochains films de l’actrice

Films à venir de Bhumi Pednekar : Bhumi Pednekar a commencé sa carrière avec ‘Dum Laga Ke Haisha’ en 2015 avec Ayushmann Khurrana. Aujourd’hui, elle est une actrice établie et couronnée de succès de Bollywood. Elle a travaillé avec de nombreuses stars de Bollywood à succès comme Akshay Kumar, les jeunes et populaires stars de Bollywood Ayushmann Khurrana et Kartik Aaryan, et maintenant elle travaillera avec Vicky Khasual dans ‘Govinda Mera Naam’ et Arjun Kapoor dans ‘The Lady Killer’. Aujourd’hui, elle fête son anniversaire, et le jour de son anniversaire, nous allons vous parler de ses prochains films. Regardez la vidéo complète pour le savoir.