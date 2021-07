Joyeux anniversaire Bharti Singh ! Découvrez ses photos adorées avec son mari Haarsh Limbachiyaa | Nouvelles des gens

New Delhi : La ‘Laughter Queen’ Bharti Singh fête ses 1 an aujourd’hui, c’est-à-dire le 03 juillet (samedi).

La comédienne Bharti a commencé sa carrière en tant que concurrente dans l’émission ‘The Great Indian Laughter Challenge’, puis il n’y avait pas de retour en arrière pour elle. D’animatrice à l’actrice comique la mieux payée, Bharti a définitivement parcouru un long chemin.

Bharti s’est marié à Haarsh Limbachiyaa en décembre 2017. Le duo s’est marié lors d’une grande cérémonie qui a eu lieu à Goa. A l’occasion du 37e anniversaire de Comedy Queen, jetons un œil à ses photos les plus aimées avec son mari Haarsh Limbachiyaa.

Découvrez les dernières photos et vidéos ici :

Le couple puissant est tombé amoureux l’un de l’autre sur les plateaux de Comedy Circus, où Bharti a participé en tant que candidat et Haarsh était un nouveau scénariste.

Le duo a également participé à de nombreuses émissions de téléréalité plus tard. Dans quelques-uns, ils ont participé en tant que concurrents, notamment « Jhalak Dikhhla Jaa 5 », « Nach Baliye 8 » et Khatron Ke Khiladi 9.

Haarsh et Bharti ont animé les spectacles ensemble, notamment Khatra Khatra Khatra, Hum Tum Aur Quarantine et India’s Best Dancer, entre autres.