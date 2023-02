Joyeux anniversaire au Happy Fun Ball Skit de SNL. Ne narguez pas ce jouet

Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que le mot “narguer” me vient à l’esprit, je pense à une chose et une seule : ne pas narguer Happy Fun Ball. De retour le 16 février 1991, il y a 32 ans cette semaine, Saturday Night Live présenté au monde un nouveau jouet aux origines mystérieuses.

L’émission de sketchs humoristiques de NBC a livré de nombreuses fausses publicités hilarantes au fil des ans – l’Amazon Alexa pour les personnes âgées est l’un de mes favoris – mais Happy Fun Ball pourrait être le plus cité.

La publicité parodique commence simplement : une balle orange rebondit dans la rue pour le plus grand plaisir des acteurs de SNL qui jouent aux enfants. (Hey, il y a Mike Myers!) La voix parfaite de l’annonceur de Phil Hartman (toujours très manqué) zoome pour brancher Happy Fun Ball, la “sensation de jouet qui balaie la nation”. Seulement 14,95 $ !

La vente du jouet par Hartman est du pur Ronco Bass-O-Matic la perfection de l’infopublicité, mais ensuite les avertissements commencent à rouler, et cette publicité parodique devient nucléaire.

« Les femmes enceintes, les personnes âgées et les enfants de moins de 10 ans doivent éviter une exposition prolongée à Happy Fun Ball ! Attention : Happy Fun Ball peut soudainement accélérer à des vitesses dangereuses ! Happy Fun Ball contient un noyau liquide qui, s’il est exposé en raison d’une rupture, ne doit pas être touché. , inhalé ou regardé !”

Les avertissements continuent d’arriver, y compris une liste interminable des moments où vous devez cesser d’utiliser Happy Fun Ball. (palpitations cardiaques ! troubles de l’élocution ! perte d’équilibre ou de coordination !)

Ensuite, les choses deviennent encore plus étranges. “Happy Fun Ball peut coller à certains types de peau.” CERTAINS TYPES? Comme… humain ?

Capture d’écran vidéo de Gael Fashingbauer Cooper/CNET



Lorsqu’il n’est pas utilisé, nous dit calmement Hartman, le HFB doit être conservé dans un récipient spécial et réfrigéré. Si vous ne le faites pas, vous dégagez Wacky Products Incorporated et sa société mère au nom troublant, Global Chemical Unlimited, de toute responsabilité.

Ensuite, tout bascule dans la zone crépusculaire. Happy Fun Ball, apprend-on, contient “une substance incandescente inconnue qui est tombée sur Terre, vraisemblablement de l’espace extra-atmosphérique”.

Mais c’est la ligne suivante qui a rendu cette publicité aussi citée que Monty Python ou The Big Lebowski : “Ne vous moquez pas de Happy Fun Ball”, prévient Hartman. Quel que soit l’auteur de SNL qui a choisi le mot “taunt”, il devrait gagner un prix Pulitzer pour la parodie commerciale, une fois que nous en inventons un, car ce mot, dans ce contexte, est la perfection. Pourquoi voudriez-vous… et que se passe-t-il si vous… et… raillerie?

Capture d’écran vidéo de Gael Fashingbauer Cooper/CNET



En repensant à la publicité Happy Fun Ball 32 ans plus tard, je m’émerveille de son excellence. Une partie de l’hilarité est que Happy Fun Ball lui-même n’est qu’une simple vieille balle. On ne le voit que brièvement en action, mais il semble n’avoir aucune compétence autre que… rebondir ? Comme n’importe quelle balle jamais?

Pourtant, dans la vieille tradition du publi-reportage : MAIS ATTENDEZ ! IL Y A PLUS! Et “plus” n’est pas un ensemble de couteaux Ginsu inclus, ni une offre d’achat-un-en-un-gratuit, mais plutôt une trame de fond terriblement livrée, simple et hilarante avec un bord menaçant qui sort complètement du champ gauche. La publicité Happy Fun Ball parvient à se moquer des infopublicités, des longs avertissements sur les médicaments et des nouveaux jouets incontournables à la mode avant de prendre cette tournure de science-fiction, extraterrestre, Welcome to Night Vale / Black Mirror.

Neuf mois plus tard, la publicité Happy Fun Ball avait un bébé, en quelque sorte. Hartmann’s Croquis d’avocat d’homme des cavernes non gelé a été diffusé en novembre 1991 et Happy Fun Ball a été répertorié comme l’un des sponsors de l’émission. “Toujours légal dans 16 États”, annonce le nouveau sketch.

Heureusement, SNL n’a pas lancé Happy Fun Ball dans le sol, car cette émission est connue pour tout, des personnages mémorables aux slogans accrocheurs. À part cette brève mention de novembre, Happy Fun Ball en était un et c’était fait.

Mais 32 ans plus tard, mieux vaut ne pas le narguer.