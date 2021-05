Joyeux anniversaire Anushka Sharma! Coup d’œil sur ses films les plus impressionnants | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice-productrice de Bollywood Anushka Sharma fête ses 33 ans aujourd’hui (1er mai). La talentueuse actrice est à Bollywood depuis plus d’une décennie maintenant et a assumé des rôles uniques mettant en valeur ses prouesses d’actrice.

De faire des débuts fracassants dans «Rab Ne Bana Di Jodi» de Yash Raj Films face à Shah Rukh Khan en tant que simple fille punjabi Taani à enfiler un chapeau de producteur – Anushka a sûrement parcouru un long chemin.

Pour fêter son anniversaire et son travail louable, jetons un coup d’œil à ses films les plus mémorables:

1. Rab Ne Bana Di Jodi (2008): Anushka a lancé sa carrière avec le drame romantique d’Aditya Chopra et la vedette de Shah Rukh Khan dans lequel elle a joué le rôle d’une jeune mariée, Tani Sahni. Le film a été un énorme succès commercial pour lequel Anushka a remporté des nominations aux Filmfare Award pour la meilleure actrice et le meilleur début féminin.

2. Groupe Baaja Baaraat (2010): Cette comédie romantique avec Ranveer Singh a été un grand succès pour la carrière d’Anushka. Dans le film, elle a joué le rôle d’une femme punjabi ambitieuse de la classe moyenne qui lance une entreprise de planification de mariage. Sharma prétend que c’était un rôle difficile pour elle car elle devait apprendre le dialecte punjabi, mais elle l’a réussi avec brio! Pour ce film, elle a reçu une deuxième nomination pour la meilleure actrice aux Filmfare Awards.

3. Jab Tak Hai Jaan (2012): Ce film était la cinquième collaboration d’Anushka avec Yash Raj Films. Elle a joué le rôle d’Akira Rai, une journaliste de Discovery Channel pour laquelle elle a remporté le Filmfare Award du meilleur second rôle féminin. Le film a été un succès retentissant au box-office et est devenu le troisième film de Bollywood le plus rentable de 2012.

4. paquet (2014): Anushka a choqué tout le monde avec sa nouvelle coiffure élégante dans la satire religieuse PK de Rajkumar Hirani, dans laquelle elle a joué un journaliste. Le film a été largement salué et s’est avéré être le film Bollywood le plus rentable de l’année.

5. NH10 (2015): Ce thriller policier a été produit par la maison de production d’Anushka, Clean Slate Filmz. Le film tournait autour d’un couple marié menacé par un groupe de criminels après une altercation.

6. Sultan (2016): L’actrice a joué un lutteur dans le film d’Ali Abbas Zafar, et le film s’est classé parmi les plus gros succès du cinéma indien.

Nous souhaitons à Anushka Sharma un très joyeux anniversaire!