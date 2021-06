Joyeux anniversaire Amrita Rao : Ses publications insolites sur Instagram qui vous feront LOL – Regardez | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Amrita Rao va quitter la trentaine et avoir 40 ans aujourd’hui (7 juin), atteignant une étape importante. La magnifique actrice, qui a récemment embrassé la maternité, a eu une longue et illustre carrière à Bollywood. Avec ses débuts d’actrice dans ‘Ab Ke Baras’ en 2002 pour jouer dans des films à succès tels que ‘Vivah’, ‘Main Hoon Na’ et ‘Welcome to Sajjanpur’, elle a parcouru un long chemin.

Bien que l’actrice soit occupée à adopter la maternité en ce moment, elle prend toujours du temps pour ses fans sur les réseaux sociaux et les divertit avec ses messages originaux et amusants. L’actrice, souvent appelée la fille d’à côté par excellence, est aussi secrètement une gaffe comme on le voit dans ses vidéos Instagram.

À l’occasion de son anniversaire, découvrez son article le plus drôle et le plus original sur les réseaux sociaux.

Après que le mème ‘Jal Lijiye’ mettant en vedette l’étonnante de Bollywood Amrita Rao soit devenu viral sur Internet, Rao a décidé de proposer sa propre interprétation du mème dans une vidéo Instagram hilarante.

Le jour de la fête des mères, cette année, Amrita s’était rendue sur Instagram pour partager une vidéo hilarante d’elle parlant à son fils dans la langue qu’elle appelait » Kuchoo et Puchoo « .

Rappelez-vous l’époque, elle a posté un mème relatable sur ce que tout le monde ressent à propos des lundis? Nous sommes sûrs que vous êtes d’accord avec son « Monday Face ».

Quand elle a posté un message d’appréciation pour son mari et l’a appelé un «père pratique».

Retour à l’époque, Amrita a sauté sur le mème ‘Pawri Ho Rahi Hai’ avec sa propre interprétation de ‘Potty Ho Rahi Hai’ – un autre mème pertinent pour les nouveaux parents.

Sur le plan personnel, Amrita Rao et son mari RJ Anmol ont eu la chance d’avoir un petit garçon Veer le 1er novembre 2020. Le couple a accueilli leur premier enfant ensemble et a partagé la bonne nouvelle avec les fans sur les réseaux sociaux.

Amrita et Anmol se sont mariés en 2016 après être sortis ensemble pendant près de 7 ans. Les photos d’Amrita affichant son baby bump ont inondé Internet et finalement la nouvelle de son attente est sortie. Le couple garde sa vie privée secrète. Plusieurs fans clubs ont partagé l’image et félicité l’actrice.

Sur le plan du travail, Amrita Rao a été vue pour la dernière fois dans « Thackeray » où elle a joué Meena Tai Thackeray et a reçu tout l’amour des fans.

Joyeux anniversaire Amrita Rao !