Joyeux Aïd al-Adha 2021 : Ces vœux WhatsApp, Facebook et Text pour vos proches | Actualités culturelles

New Delhi : les musulmans du monde entier célèbrent la fête de bon augure de l’Aïd-al-Adha ou Bakr Aïd, également connue sous le nom de « fête du sacrifice ». Ce jour-là, les personnes éloignées de leurs proches et de leurs proches en raison de l’épidémie mortelle de nouveau coronavirus cette année peuvent exprimer leurs vœux et célébrer l’essence du festival.

L’Arabie saoudite l’a annoncé le 20 juillet tandis que l’imam Shahi de la Jama Masjid de Delhi a déclaré le 21 juillet comme Eid-al-Adha pour l’Inde. Cette journée spéciale est considérée comme la deuxième des deux fêtes islamiques les plus importantes célébrées dans le monde chaque année.

Le premier étant Eid-al-Fitr, et le second Eid-al-Adha—il est considéré comme le plus saint des deux. La fête de l’Aïd-al-Adha tombe le 10e jour de Dhu al-Hijjah selon le calendrier lunaire islamique.

Selon le calendrier grégorien, les dates de l’Aïd al-Adha peuvent varier d’une année à l’autre et dérivent environ 11 jours plus tôt chaque année.

Jetez un œil à ces messages WhatsApp, Facebook et SMS sincères pour vos proches :

Qu’Allah soit le phare de votre vie et bénisse votre famille avec prospérité ! Aïd Moubarak

Je t’envoie tout mon amour et mes voeux. Qu’Allah vous bénisse à l’occasion de l’Aïd !

Une autre année, une autre raison de célébrer,

Le même festival mais une date différente !

Voici en vous souhaitant tout le bonheur et les bénédictions.

Aïd Moubarak ! Allah aapko saari khushiyaan dein.

Qu’Allah illumine encore plus ta vie

Et emportez tous vos ennuis cette année.

Je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, l’Aïd Moubarak !

Qu’Allah vous embrasse toujours de bonne santé et de succès.

Aïd Moubarak !

Cet Eid-ul-Adha, nous vous souhaitons des moments heureux.

Puissiez-vous obtenir prospérité, santé, richesse, succès et bonheur.

Aïd Moubarak !

Je t’envoie une boîte pleine de vœux et d’amour,

Qu’Allah te protège et te garde heureux.

Aïd Moubarak !

Eid Mubarak aap sabko,

Hamesha khush rakhe Allah aapko.

Eid-ul-Adha Moubarak ho Aapko !

Aïd Moubarak à tous ! Nous prions pour qu’Allah déverse ses bénédictions les plus précieuses sur vous et votre famille !

Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos proches, l’Aïd Moubarak !