Joyeux Action de Graces! – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Bonjour à tous! Il est temps de commencer votre vendredi avant le long week-end de Thanksgiving !

Fait amusant: C’est le week-end de Thanksgiving, alors voici quelques faits amusants sur les vacances !

L’Action de grâce est célébrée au Canada depuis 1879.

Jusqu’en 1957, Thanksgiving était célébré le premier lundi d’octobre.

Le Canada a célébré l’Action de grâces le deuxième lundi d’octobre tandis que les États-Unis l’ont célébré le dernier jeudi de novembre. C’est parce qu’il fait plus froid au Canada plus tôt dans la saison qu’aux États-Unis, ce qui fait que la saison des récoltes est plus précoce.

Le deuxième lundi de chaque mois d’octobre est toujours un jour férié aux États-Unis, son Columbus Day.

L’Action de grâces est un jour férié partout au Canada sauf dans les provinces de l’Atlantique.

En 2020, 2,5 millions de dindes ont été achetées pour Thanksgiving au Canada. Il s’agit d’une augmentation de 36 % par rapport à 2019.

En ce jour

En 1849, Edgar Allan Poe meurt à 40 ans.

En 1986, Steve Yzerman est nommé capitaine des Detroit Red Wings.

En 1992, le Lightning de Tampa Bay est devenu la première équipe d’expansion de l’histoire de la LNH à remporter son premier match.

En 2008, Spotify est lancé.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale du langage corporel, la Journée nationale du pardon et du bonheur, la Journée nationale de la beauté intérieure, la Journée nationale de la Frappe, la Journée mondiale du sourire, la Journée mondiale du coton et la Journée nationale de la lumière LED.

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec le juge de télévision Simon Cowell (63 ans), le chanteur Lewis Capaldi (25 ans), la star de la MLB Mookie Betts (30 ans) et le chanteur John Mellencamp (71 ans).

Rappel : il n’y a pas de début de matinée le lundi à cause du jour férié. Passez tous un excellent week-end de Thanksgiving, heureux, en bonne santé et en toute sécurité ! N’oubliez pas tous les légumes verts, les haricots, les pommes de terre et les tomates !

(et profitez de tous les sports ce week-end ! Allons Blue Jays !)

