Joyeux 50e anniversaire de SNL ! Voici un aperçu du tout premier casting de l’émission – Entertainment News

Photo : La Presse Canadienne DOSSIER – Le porte-parole de la Maison Blanche Ron Nessen, à gauche, apparaît sur le plateau de « Saturday Night Live » avec le producteur Lorne Michaels, à droite, et les membres de la distribution Chevy Chase, au premier plan au centre, Laraine Newman, à l’arrière-plan à gauche, Dan Aykroyd, à l’arrière-plan à droite, Jane Curtain, deuxième rangée à partir de la gauche, Gilda Radner, John Belushi et Garret Morris, partiellement cachés, le 17 avril 1976, à New York. (AP Photo)

En direct de New York ! C’est 50 saisons plus tard pour « SNL ».

L’émission de sketchs comiques de la NBC, « Saturday Night Live », a été créée le 11 octobre 1975, avec un humour noir et des chutes à couper le souffle, George Carlin comme présentateur et non pas un mais deux invités musicaux : Billy Preston et Janis Ian.

Le samedi soir, à cette époque, les jeunes se réunissaient autour des téléviseurs pour regarder Lorne Michaels une production qui a servi la contre-culture au marché de masse via les acteurs Not Ready for Prime Time.

Avance rapide jusqu’à cette année, Le 28 septembre, le premier épisode de la saison de « SNL », qui dure depuis un demi-siècle, sera diffusé en prélude à une émission spéciale de trois heures en direct le 16 février, un dimanche. Jean Smart sera l’animatrice de l’ouverture de la saison.

Au fil des décennies, certaines saisons ont été meilleures que d’autres, avec des stars comme Eddie Murphy, Adam Sandler, Tina Fey, Will Ferrell et bien d’autres. Alors, qu’est-il advenu de la classe de première année de « SNL » ?

Jean Belushi

« National Lampoon’s Animal House », « Continental Divide », « Neighbors » et tout ce qui concerne les Blues Brothers. Belushi a quitté « SNL » en 1979 pour poursuivre des projets musicaux et cinématographiques.

Après des années de toxicomanie, il décède le 5 mars 1982, à l’âge de 33 ans, d’une overdose au Château Marmont de Los Angeles. La mort de Belushi a stupéfié ses amis et ses fans et a symbolisé la fin des années 70.

Belushi a donné naissance à son « Joliet » Jake Blues, rejoignant son collègue de « SNL » Dan Aykroyd dans le rôle du frère Elwood. Leurs débuts à la télévision en tant que frères bleus ont eu lieu dans « SNL » en 1978.

Les Blues Brothers, portant des lunettes de soleil et des costumes sombres, sont devenus célèbres grâce au film éponyme de 1980. Après la mort de Belushi, « Blues Brothers 2000 » est sorti en 1998 en hommage à la plupart des acteurs originaux du premier film.

Gilda Radner

Roseanne Roseannadanna nasillarde. Lisa Loopner, une adolescente bizarre. Emily Litella, la râleuse du Weekend Update. Radner a apporté une douceur attachante à la saison inaugurale de « SNL ». Elle est restée cinq ans.

En 1979, la lauréate d’un Emmy et d’un Grammy a fait une apparition à Broadway dans un one-woman show intitulé « Gilda Live ». Parmi les artistes figuraient certains de ses personnages préférés de « SNL », dont Baba Wawa, une parodie de Barbara Walters. Le spectacle a été filmé et sorti en film.

Radner est décédé en 1989 à l’âge de 42 ans après une longue bataille contre le cancer des ovaires. Un documentaire sur elle, « Love Gilda », est sorti en 2018.

Chevy Chase

Chase a été le premier à prononcer les mots : « En direct de New York, c’est samedi soir ! » Premier membre du casting à quitter l’émission, il a une longue liste de crédits post-SNL.

Initialement embauché comme scénariste, il était connu sur SNL pour son épisode Weekend Update, son président Gerald Ford maladroit et ses querelles avec les membres du casting. Bill Murray a remplacé Chase au milieu de la deuxième saison.

Après SNL, il a joué dans deux films de Fletch : Caddyshack, The Three Amigos! et cinq films de Vacation, bien que son apparition dans celui de 2015 ait été un caméo.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, Chase a pris l’habitude ces dernières années d’organiser des projections avec questions-réponses du public pour les indémodables « vacances de Noël ».

Laraine Newman

Elle a quitté « SNL » en 1980 après avoir incarné Connie Conehead, l’hôtesse de l’air de Valley Girl, Sherry, et la co-animatrice étourdie d’une émission de télévision à accès public, Christie Christina.

Newman, 72 ans, a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression et la toxicomanie pendant cette période. Elle a arrêté de boire en 1987.

Elle a ensuite travaillé régulièrement au cinéma, à la télévision et en tant que doublage. Elle a été l’antagoniste de la comédie « Problem Child 2 » en 1991, est apparue dans « Coneheads » en 1993 dans le rôle de la tante Laarta de Connie et a joué dans des épisodes de « Friends » et « 3rd Rock from the Sun ». Elle a prêté sa voix à plusieurs films d’animation à succès, notamment « Wall-E », « Là-haut », « Toy Story 3 ? » et « Raiponce ».

En 2017, avec le reste du casting original de « SNL », elle a été intronisée au Temple de la renommée de la Television Academy.

Dan Aykroyd

Lorsqu’il ne se vidait pas de son sang en incarnant Julia Child ou ne déclarait pas « Jane, espèce de salope ignorante ! » dans « Weekend Update », Aykroyd se pavanait avec Steve Martin dans le rôle de l’un des deux gars sauvages et fous, et dirigeait la famille Conehead en incarnant le patriarche Beldar.

Il a prêté beaucoup plus à « SNL » avant de partir en 1979, y compris sa moitié des Blues Brothers et des imitations de l’animateur de talk-show Tom Snyder, Rod Serling et de deux présidents : Nixon et Carter.

Avec Belushi, son ami proche, et le soutien de musiciens réputés, les frères blues et soul ont commencé à se faire un nom en tant que groupe. Ils ont donné des concerts et ont sorti un album à succès, Briefcase Full of Blues.

Après SNL, il a fait carrière dans le cinéma et a connu des succès encore plus importants. Les Blues Brothers ont enchaîné les succès : Neighbors en 1981, Trading Places en 1983 et Ghostbusters en 1984. Aykroyd a été nommé aux Oscars pour son second rôle dans Miss Daisy et son chauffeur en 1989.

Avec le cofondateur du Hard Rock Cafe, Isaac Tigrett, Aykroyd a cofondé House of Blues, une chaîne de salles de concert et de restaurants.

Jane Curtin

Curtin a quitté « SNL » en 1980, après cinq saisons. Elle était une experte du pince-sans-rire, jouant souvent la femme hétéro face à des interprètes hors du commun comme Belushi et Radner. Habituée de « Weekend Update », elle était également connue pour les sketches des Coneheads dans le rôle de la matriarche Prymaat et dans celui d’Enid Loopner avec ses collègues nerds Radner et Murray.

Curtin, 76 ans, a déclaré être dérangée par le mode de vie de certains de ses camarades de casting, qui se nourrissent de drogue. Elle a remporté deux Emmy Awards pour sa sitcom des années 1980 « Kate & Allie ». Elle a ensuite joué le rôle du Dr Mary Albright dans la série à succès « 3rd Rock from the Sun ».

Garrett Morris

Initialement embauché comme scénariste, il était le plus âgé du premier casting de « SNL » à 37 ans. Il est arrivé dans l’émission après 17 ans en tant que chanteur et arrangeur avec Harry Belafonte, en tant qu’acteur de théâtre, en tant que dramaturge et en tant que militant des droits civiques qui a contribué à la déségrégation de l’Actor’s Equity.

Il est resté dans « SNL » jusqu’en 1980. Il était connu pour son personnage de Chico Escuela, le joueur de baseball dominicain dont le slogan « Le baseball m’a été très bénéfique » a fait fureur dans la culture populaire. Il a également joué le rôle d’interprète dans les segments « News for the Hard of Hearing » et a imité James Brown, Sammy Davis, Jr., Bob Marley et Muhammad Ali.

En 1994, Morris a été grièvement blessé par balle lors d’une tentative de braquage à Los Angeles.

Dans les années 80, Morris a joué dans une série de films d’horreur. Plus tard, il a joué régulièrement dans la série « 2 Broke Girls » et dans les comédies télévisées « Martin », « The Jamie Foxx Show » et « The Wayans Brothers ».