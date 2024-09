Joyeux 50e anniversaire de SNL ! Retour sur le tout premier casting de l’émission

NEW YORK (AP) — En direct de New York ! C’est 50 saisons plus tard pour « SNL ».

L’émission de sketchs comiques de la NBC, « Saturday Night Live », a été créée le 11 octobre 1975, avec un humour noir et des chutes à couper le souffle, George Carlin comme présentateur et non pas un mais deux invités musicaux : Billy Preston et Janis Ian.

Le samedi soir, à cette époque, les jeunes se réunissaient autour des téléviseurs pour regarder Lorne Michaels une production qui a servi la contre-culture au marché de masse via les acteurs Not Ready for Prime Time.

« Ce qui est attrayant et inhabituel dans ce programme, c’est qu’il s’agit enfin d’une tentative de fournir du divertissement à la télévision avec une voix humaine reconnaissable, non-célébrité, et avec une voix, aussi, qui tente de faire face au bourbier de la culture du show-business induite par les médias qui imprègne de plus en plus la vie américaine », écrivait Michael J. Arlen du New Yorker dans une critique de 1975.

Avance rapide jusqu’à cette année, Le 28 septembre, le premier épisode de la saison de « SNL », qui dure depuis un demi-siècle, sera diffusé en prélude à une émission spéciale de trois heures en direct le 16 février, un dimanche. Jean Smart sera l’animatrice de l’ouverture de la saison, avec Jelly Roll comme invitée musicale.



Le porte-parole de la Maison Blanche Ron Nessen, à gauche, apparaît sur le plateau de « Saturday Night Live » avec le producteur Lorne Michaels, à droite, et le casting de « SNL » en avril 1976. (AP Photo)

Au fil des décennies, certaines saisons ont été meilleures que d’autres, avec des stars comme Eddie Murphy, Adam Sandler, Tina Fey, Will Ferrell, Mike Myers et bien d’autres qui ont suivi les sept premières saisons. Alors, qu’est-il advenu du tout premier casting, la classe de première année, après « SNL » ? Voici un compte-rendu.

Jean Belushi

« National Lampoon’s Animal House », « Continental Divide », « Neighbors » et tout ce qui concerne les Blues Brothers. Belushi a quitté « SNL » en 1979 pour poursuivre des projets musicaux et cinématographiques. C’est ce qu’il a fait, avec de mauvaises critiques et de bonnes.

Après des années de toxicomanie, il décède le 5 mars 1982, à l’âge de 33 ans, d’une overdose au Château Marmont de Los Angeles. La mort de Belushi a stupéfié et attristé ses amis et ses fans et symbolise la fin des années 70.

En plus de ses performances espiègles et souvent frénétiques dans « SNL », Belushi est également apparu dans d’autres films, notamment le drame « Old Boyfriends » et la comédie historique « 1941 » réalisée par Steven Spielberg, mal accueillie par les critiques.

Avant cela, Belushi avait donné naissance à son « Joliet » Jake Blues, rejoignant son collègue de « SNL » Dan Aykroyd dans le rôle du frère Elwood. Leurs débuts à la télévision en tant que frères bleus ont eu lieu dans « SNL » en 1978.

Les Blues Brothers, vêtus de costumes sombres et portant des lunettes de soleil, sont devenus célèbres grâce au film éponyme de 1980, réalisé par John Landis. Après la mort de Belushi, « Blues Brothers 2000 » est sorti en 1998 en hommage à la plupart des acteurs originaux du premier film.



Belushi en 1978 (AP Photo, dossier)

Après la mort de Belushi, de nombreux proches, dont sa veuve Judith Belushi Pisano, ont été irrités par le ton narratif négatif de « Wired », le livre de Bob Woodward sur le génie de la bande dessinée. Belushi Pisano et Tanner Colby ont réagi en publiant leur propre livre, « Belushi: A Biography ».

Belushi Pisano, son amour de jeunesse, est décédé en juillet dernier d’un cancer. John Belushi a partagé un Emmy avec d’autres membres de la distribution et des scénaristes de SNL en 1977.

Gilda Radner



Gilda Radner sur le plateau de « Saturday Night Live » en 1977. (AP Photo/Ron Frehm, Archive)

Roseanne Roseannadanna nasillarde. Lisa Loopner, une adolescente bizarre. Emily Litella, la râleuse du Weekend Update. Radner a apporté une douceur attachante à la saison inaugurale de « SNL ». Elle est restée cinq ans.

En 1979, la lauréate d’un Emmy et d’un Grammy a fait une apparition à Broadway dans un one-woman show intitulé « Gilda Live ». Parmi les artistes figuraient certains de ses personnages préférés de « SNL », dont Baba Wawa, une parodie de Barbara Walters. Le spectacle a été filmé et sorti en film.

Radner a joué dans plusieurs autres films, notamment « First Family » et « The Woman in Red », ce dernier étant un succès de 1984 écrit et réalisé par sa partenaire et futur mari, Gene Wilder. Parmi ses autres projets : elle a joué dans le drame de Broadway « Lunch Hour » en 1980.

Radner est décédée le 20 mai 1989, à l’âge de 42 ans, après une longue bataille contre le cancer des ovaires. Son livre détaillant son combat contre le cancer a été publié plus tôt cette année-là. Un documentaire sur sa vie, « Love Gilda », est sorti en 2018.



Chevy Chase se fait lécher l’oreille par son partenaire à l’écran Benji le chien en 1979. (AP Photo/Nick Ut, archive)

Chevy Chase

Chase a été le premier à prononcer ces mots : « En direct de New York, c’est samedi soir ! » Et il a une longue liste de crédits post-SNL, comprenant de nombreux succès commerciaux et sa part d’échecs. Il a également été le premier membre du casting à quitter l’émission.

Initialement engagé comme scénariste, il était connu dans « SNL » pour « Weekend Update », son président maladroit Gerald Ford, ses échecs en général et ses querelles avec les membres du casting. Chase a été remplacé au milieu de la deuxième saison par Bill Murray.

Des années plus tard (2013), Chase a quitté la série télévisée « Community » au cours de la quatrième saison suite à des plaintes concernant des insultes raciales dirigées contre son collègue Donald Glover.

Entre « SNL » et ce moment-là, Chase a beaucoup travaillé, du moins pendant un certain temps.



Steve Martin, Chevy Chase et Martin Short apparaissent à l’avant-première du film « Three Amigos ! » en 1986. (AP Photo/Frankie Ziths, Archive)

Il y a eu deux films « Fletch ». Il y a eu « Caddyshack » et une suite mal accueillie. Il y a eu « The Three Amigos ! ». Il y a eu cinq films « Vacation », bien que son apparition dans le dernier (en 2015) ait été un caméo.

Le premier succès de Chase fut « Foul Play » avec Goldie Hawn en 1978. Il s’essaya à un talk-show de fin de soirée, « The Chevy Chase Show », sur Fox en 1993. Il fut annulé après six semaines.

Parmi ses récompenses : un Emmy d’écriture pour « SNL » en 1976, un Emmy de performance dans l’émission la même année et un Emmy d’écriture partagée pour « The Paul Simon Special » en 1977.

En 2007, Chase a publié une biographie intitulée « I’m Chevy Chase… and You’re Not », du nom de son célèbre slogan lorsqu’il présentait l’émission « Weekend Update ». Dans son livre, il décrit les abus physiques qu’il a subis durant son enfance aux mains de sa mère et de son beau-père, John Cederquist, tous deux décédés.

Aujourd’hui âgé de 80 ans, Chase a commencé ces dernières années à organiser des projections avec questions-réponses du public pour « National Lampoon’s Christmas Vacation », le film le plus durable de cette franchise.

Il fait également des bruits de poulet et publie des rencontres de fans et des réunions de famille sur TikTok, où il compte 1,2 million d’abonnés.



Laraine Newman arrive à la première de « Live from New York! » en 2015. (Photo de Richard Shotwell/Invision/AP, dossier)

Laraine Newman

Elle a quitté « SNL » en 1980 après avoir interprété Connie Conehead, l’hôtesse de l’air de Valley Girl, Sherry, et la co-animatrice de la télévision publique Christie Christina. Elle a également été journaliste récurrente dans « Weekend Update ».

Newman a parlé ouvertement de ses luttes contre la dépression et la toxicomanie pendant cette période. Elle a arrêté de boire en 1987.

Avant de quitter SNL, Newman a joué dans le film American Hot Wax en 1978. Elle a continué à travailler au cinéma, à la télévision et en tant que doublage tout au long des années 1980 et 2000. Elle a joué l’antagoniste dans la comédie Problem Child 2 en 1991 et est apparue dans Coneheads en 1993 dans le rôle de la tante Laarta de Connie.

Newman, 72 ans, est apparu dans des épisodes de « Friends », « 3rd Rock from the Sun », « 7th Heaven », « Laverne & Shirley » et « St. Elsewhere », ainsi que dans le film d’action en direct « Flintstones » de 1994.

Elle a prêté sa voix à plusieurs films d’animation à succès, dont « Wall-E », « Là-haut », « Toy Story 3 » et « Raiponce ». Elle a également travaillé comme rédactrice et éditrice de magazine. En 2021, elle a publié « Que vous viviez une époque intéressante » un mémoire audio.

Fait amusant : après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Newman a étudié le mime à Paris avec Marcel Marceau.

En 2017, avec le reste du casting original de « SNL », elle a été intronisée au Temple de la renommée de la Television Academy.



Dan Aykroyd en 2010. (Photo AP/Sarah Hummert, dossier)

Dan Aykroyd

Lorsqu’il ne se vidait pas de son sang en incarnant Julia Child ou ne déclarait pas « Jane, espèce de salope ignorante ! » dans « Weekend Update », Aykroyd se pavanait avec Steve Martin dans le rôle de l’un des deux gars sauvages et fous, et dirigeait la famille Conehead en incarnant le patriarche Beldar.

Et il a prêté beaucoup plus à « SNL » avant de partir en 1979, notamment en tant que moitié des Blues Brothers et en imitant l’animateur de talk-show Tom Snyder, Rod Serling et deux présidents : Nixon et Carter.

Avec Belushi, son ami proche, et le soutien de musiciens réputés, les frères blues et soul ont commencé à se faire un nom en tant que groupe. Ils ont donné des concerts et ont sorti un album à succès, Briefcase Full of Blues.

Son travail après « SNL » l’a porté encore plus haut. Lui et Belushi ont eu un succès fou avec le film « The Blues Brothers ». Succès après succès ont suivi : « Neighbors » en 1981, « Trading Places » en 1983 et « Ghostbusters » en 1984 qui a lancé une franchise (Aykroyd et Harold Ramis ont écrit les deux premiers). Il est également apparu dans « 1941 ».

Aykroyd, 72 ans, a écrit et raconté un récent documentaire audio, « Blues Brothers : L’Arc de la Gratitude. »



Dan Aykroyd en 2014. (Photo par Evan Agostini/Invision/AP, dossier)

En 1985, Aykroyd a coécrit et joué avec Chase dans « Spies Like Us », réalisé par Landis. Aykroyd a été nominé aux Oscars pour le meilleur second rôle pour « Miss Daisy et son chauffeur » en 1989.

Les années 90 ne furent pas si tendres. Il y eut de nombreux échecs, notamment son premier film en tant que réalisateur en 1991, « Nothing but Trouble », avec Demi Moore, Chase, John Candy et Aykroyd au visage prothétique macabre. Un point positif fut le film acclamé « Grosse Pointe Blank », dans lequel il jouait un tueur à gages rival de John Cusack.

Avec le cofondateur du Hard Rock Cafe, Isaac Tigrett, Aykroyd a cofondé House of Blues, une chaîne de salles de concert et de restaurants qui est devenue une division de Live Nation en 2006.

Jane Curtin



Jane Curtin, John Ritter et Tyne Daly posent dans les coulisses des Emmy Awards de 1984. (AP Photo, Archive)

Curtin a quitté « SNL » en 1980, après cinq saisons. Elle était une experte du pince-sans-rire, jouant souvent la femme hétéro face à des interprètes hors du commun comme Belushi et Radner. Habituée de « Weekend Update », elle était également connue pour les sketches des Coneheads dans le rôle de la matriarche Prymaat et dans celui d’Enid Loopner avec ses collègues nerds Radner et Murray.

Curtin, 76 ans, a déclaré être dérangée par le mode de vie de certains de ses camarades de casting, qui se nourrissent de drogue. Elle a remporté deux Emmy Awards pour sa sitcom des années 1980 « Kate & Allie ». Elle a ensuite joué le rôle du Dr Mary Albright dans la série à succès « 3rd Rock from the Sun » (1996-2001).

Après SNL, elle a surtout travaillé à la télévision, notamment dans la sitcom Working it Out de 1990, qui a été annulée après 13 épisodes. Avec Fred Savage, elle est apparue dans la sitcom Crumbs en 2006, qui a été annulée quatre mois plus tard.

Il y a eu quelques œuvres à Broadway : Miss Proserpine Garnett dans « Candida », « Love Letters » et la reprise en 2002 de « Our Town » qui a marqué le retour de Paul Newman à Broadway après 38 ans.

Garrett Morris



Julian Bond, militant des droits civiques et homme politique, apparaît avec Garrett Morris lors d’une répétition en 1977. (AP Photo/Dave Pickoff, Archive)

Initialement embauché comme scénariste, il était le plus âgé du premier casting de « SNL » à 37 ans. Il est arrivé dans l’émission après 17 ans en tant que chanteur et arrangeur avec Harry Belafonte, en tant qu’acteur dans des pièces de théâtre et des comédies musicales, en tant que dramaturge et en tant que militant des droits civiques qui a contribué à la déségrégation de l’Actor’s Equity.

Morris a été élevé à la Nouvelle-Orléans par sa grand-mère et son grand-père pasteur baptiste, et a passé son enfance à chanter dans la chorale de l’église. Il est devenu bouddhiste après avoir déménagé à New York, où il a été sans-abri pendant un certain temps bien avant « SNL ».

Morris, 87 ans, a étudié à la Juilliard School. Belafonte lui a donné sa première chance professionnelle. Morris a joué avec les Harry Belafonte Singers pendant 10 ans, à partir de l’âge de 22 ans.

Il est resté dans « SNL » jusqu’en 1980. Il était connu pour son personnage de Chico Escuela, le joueur de baseball dominicain dont le slogan « Le baseball m’a été très bénéfique » a fait fureur dans la culture populaire. Il a également joué le rôle d’interprète dans les segments « News for the Hard of Hearing » et a imité Idi Amin, James Brown, Sammy Davis, Jr., Bob Marley et Muhammad Ali.

Morris a déjà chanté un air de Mozart dans l’émission « SNL » en tant qu’invité musical. Il a également chanté une composition de Schubert dans l’émission.

En 1994, Morris a été grièvement blessé par balle lors d’une tentative de braquage à Los Angeles.

Dans les années 80, Morris a joué dans une série de films d’horreur. Plus tard, il a joué régulièrement dans la série « 2 Broke Girls » et dans les comédies télévisées « Martin », « The Jamie Foxx Show » et « The Wayans Brothers ». Il est également apparu dans « Mariés, deux enfants », « Les Griffin » et « The Jeffersons ».

Il a participé avec sa famille à « Celebrity Family Feud » en 2016, est apparu dans « This is Us » en 2018 et dans un « Black Lady Sketch Show » en 2019.

Morris a également une longue liste de crédits cinématographiques : « The Anderson Tapes » de Sidney Lumet, le classique « Cooley High », « The Longshots », « Pawn Shop » et « Ant-Man » de Marvel inclus.