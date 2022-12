Joyeuses retrouvailles pour la famille ukrainienne enfin réunie dans leur nouvelle maison du Labrador

Une foule en liesse s’est rassemblée mercredi à l’aéroport de Goose Bay pour assister aux retrouvailles en larmes d’une famille ukrainienne séparée lorsqu’elle a quitté son pays d’origine pour le Canada après l’invasion russe.

Vasyl Panasyk et son fils, Yurii, sont arrivés en octobre pour repartir à zéro au Canada. Les deux ont trouvé du travail dans la construction et trouvé un logement afin de pouvoir faire venir la femme de Panasyk et ses deux filles.

Après que Panasyk et son fils aient trouvé une maison, la femme de Panasyk, Iryna, et ses filles Liudmyla, 10 ans, et Anastasiia, 13 ans, ont pu voyager sur la quatrième charte amenant des Ukrainiens à Terre-Neuve-et-Labrador.

“Très heureuse d’être ici, très heureuse, très excitée”, a déclaré Liudmyla par l’intermédiaire d’un traducteur remarquable : le député libéral de Lake Melville, Perry Trimper, qui a travaillé en Russie et en Ukraine pendant 14 ans.

Liudmyla a déclaré qu’elle, sa mère et sa sœur, avaient commencé le voyage dans l’ouest de la Pologne avant de s’envoler pour Terre-Neuve pour un vol de 10 heures avec une escale de ravitaillement en Islande. À leur arrivée, les trois hommes ont passé la nuit à la résidence de Trimper à St. John’s avant de s’envoler pour le Labrador.

“Sa mère s’endormait, les adultes s’endormaient. Les enfants étaient juste, ils voulaient monter dans l’avion. Donc, il y a beaucoup d’énergie”, a déclaré Trimper.

L’épouse et les deux filles de Vasyl Panasyk attendaient en Pologne que la famille trouve un logement convenable au Canada. (Heidi Atter/CBC)

Liudmyla a dit qu’elle espère avoir des aventures, étudier l’anglais et trouver beaucoup d’amis au Labrador.

La famille a été parrainée pour venir au Labrador par la Happy Valley-Goose Bay Ministerial Association, qui est composée des dirigeants des cinq différentes églises de la communauté.

Plus d’une douzaine de guides sont venues accueillir les deux Ukrainiennes. (Heidi Atter/CBC)

Elles ont été accueillies par l’association, les membres de la communauté, les entreprises et les guides de Happy Valley-Goose Bay avec des fleurs, des cartes-cadeaux, une courtepointe aux couleurs du drapeau du Labrador et des chocolats. Les guides ont peint des affiches pour montrer leur soutien aux jeunes filles.

“C’est vraiment merveilleux. C’est un accueil formidable de voir autant d’amis potentiels”, a déclaré Liudmyla.

Un groupe de bénévoles a créé une courtepointe du Labrador à offrir à la famille Pasanyk lors de sa réunion au Labrador. (Heidi Atter/CBC)

Trimper s’est rendu au Labrador depuis St. John’s avec le groupe pour agir à titre de traducteur.

“Je n’ai vraiment aucune inquiétude quant à la façon dont ils vont s’en sortir ici”, a déclaré Trimper. “Ils vont avoir beaucoup de succès.

“Nous ne pouvons qu’imaginer ce que cela doit être d’avoir votre famille et votre communauté déchirées, puis d’être la cible de tant de haine, puis de venir ici avec cet incroyable accueil chaleureux.”

Il a déclaré que la famille Panasyk et une autre qui sont arrivées avec la même charte auront toutes deux des gestionnaires de cas pour s’assurer qu’elles obtiennent ce dont elles ont besoin pour commencer leur vie au Canada.

Liudmyla Panasyk, 10 ans, dit qu’elle espère vivre de nombreuses aventures, apprendre l’anglais et se faire de nouveaux amis au Labrador. (Heidi Atter/CBC)

Anastasiia et Liudmyla devraient bientôt commencer l’école au Mealy Mountain Collegiate et à l’école Queen of Peace respectivement. Les deux apprennent l’anglais mais Liudmyla dit que c’est plus difficile que d’apprendre le polonais.

“Le polonais et l’ukrainien sont très proches”, a déclaré Liudmyla. “L’anglais va être autre chose.”

Une foule joyeuse s’est rassemblée à Happy Valley-Goose Bay pour accueillir la famille Panasyk avec des cadeaux et des pancartes. (Heidi Atter/CBC)

