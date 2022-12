Joyeuses fêtes à la communauté des aînés d’Orchard Gardens

Par Andrew Trinder, directeur des opérations, VRS Communities Seniors Living, Orchard Gardens Seniors Community (Kelowna)

Bonnes fêtes à tous de la communauté des aînés d’Orchard Gardens !

Les Fêtes sont une période joyeuse, mais sensible, pour bon nombre de nos résidents. Plus tard dans la vie, la saison des fêtes est un mélange d’émotions. Nous avons perdu tant d’amis, de membres de la famille et d’êtres chers, mais nous célébrons toujours le présent en nous connectant et en partageant des mots gentils les uns avec les autres – tout en réfléchissant à de joyeux souvenirs dans nos esprits.

Chez VRS, nous apprécions ce délicat équilibre des émotions ; et c’est une joie particulière de voir nos résidents, qui ont développé tant de nouvelles amitiés au sein de nos communautés, savoir qu’ils ne sont pas seuls. Non seulement ils se connaissent, mais ils ont aussi notre équipe de soutien avec qui profiter des activités saisonnières !

Voici quelques citations des résidents de Lakeside Gardens, un site jumeau d’Orchard Gardens à Kelowna et l’une des 11 communautés de personnes âgées VRS :

« Le personnel ici à VRS est formidable ! J’ai dit à ma famille que je restais ici pour Noël. Ils n’étaient pas contents de moi, mais j’ai dit qu’ils pouvaient venir me rendre visite ici. – Betty

“Quand j’ai franchi les portes de VRS, j’ai tout de suite aimé. Il y avait une sensation chaleureuse et invitante. Cette année, VRS est incroyablement décoré ! Et toutes les activités prévues rendent les choses plus lumineuses et plus heureuses pour tout le monde. Depuis que j’ai déménagé ici, je me sens détendu – je ne suis plus stressé ! – Sheïla

“J’ai hâte de passer Noël ici. Les enfants qui décorent ma maison vont me manquer, mais c’est comme Noël pour moi ici. – Tové

« Je n’ai pas à me soucier des achats de Noël, de la pâtisserie et de toute la préparation que j’ai faite en tant que femme au foyer – même si j’adorais faire tout cela. Maintenant, je peux m’asseoir et en profiter ici à VRS. J’ai plus d’amis qu’avant ! – Ingé

“Je suis à l’aise de rester ici pour Noël; c’est une famille choisie ! J’apprécie la musique que nous avons pendant la période des fêtes et le personnel est excellent. – Eileen

