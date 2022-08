Joyeuse journée internationale du chien : le chien de la police de Kamloops trouve son homme

Il était normal que Neeka, la chienne de la GRC de Kamloops, se mérite une récompense le 26 août, Journée internationale du chien.

Des agents ont été appelés au pâté de maisons 2000 de Crescent Drive vers 8 heures du matin pour un signalement d’un homme suspect dans la région. Ils ont pu l’identifier comme étant Dylan Clifton, 26 ans, qui avait un mandat d’arrêt contre lui pour non-respect d’une ordonnance du tribunal.

Clifton a fui les flics à pied, ce qui a déclenché un appel à la sauvegarde et aux services de chiens policiers.

Le berger allemand de deux ans a suivi l’homme dans une zone au large de Highland Drive, où il se cachait dans un buisson. Il a été placé en garde à vue sans combat.

Le travail du flic à quatre pattes n’est pas passé inaperçu.

“Nous veillerons à ce que Neeka reçoive une friandise supplémentaire pour célébrer son arrestation et la Journée internationale du chien, mais il n’y a pas de meilleure friandise pour un chien policier que d’attraper un méchant”, a déclaré le Sgt. Janelle Shoihet.

