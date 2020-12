Ivanka Trump a posé pour une jolie photo de famille pour célébrer la première nuit de Hanoucca jeudi soir.

La mère de trois enfants de 39 ans était tout sourire aux côtés de son mari, Jared Kushner, 39 ans, et de ses enfants – Arabella, 9 ans, Joseph, 7 ans et Theodore, 4 ans, qui ont tous souri gentiment pour la caméra.

«Joyeuse Hanoucca de notre famille à la vôtre! #HappyChanukah ‘a écrit Ivanka.

Le Washington Monument se tient derrière la Menorah nationale avant une cérémonie à President’s Park, juste au sud de la Maison Blanche, jeudi.

‘Hanoucca, ce qui signifie que la consécration commence le 25e jour du mois juif de Kislev et dure huit jours.

Depuis son arrivée à Washington au début de l’administration Trump en 2016, Ivanka a très peu parlé de sa conversion au judaïsme avant d’épouser Jared.

Le couple élève ses enfants en tant que juifs et publie régulièrement des photos alors qu’ils célèbrent divers festivals juifs tout au long de l’année.

La Maison Blanche a également souhaité que les gens fêtent dans le monde entier un « Joyeux Hanoukka »

La Maison Blanche est vue derrière la Menorah nationale nouvellement allumée lors d’une cérémonie d’allumage

Alors que le père d’Ivanka devrait quitter la Maison Blanche dans un peu plus de cinq semaines, la spéculation a sévi sur l’avenir non seulement du président sortant, mais aussi de celui de sa fille et de son gendre influents, qui ont assumé des rôles de senior à la Maison Blanche. conseillers, fera ensuite.

Alors qu’on pensait autrefois que le couple retournerait à New York et reprendrait sa vie d’avant la Maison Blanche sur la scène sociale de Manhattan, les rapports suggèrent maintenant qu’ils pourraient déménager ailleurs.

Les Kushners auraient acheté un terrain de 31 millions de dollars sur le «Billionaire Bunker» de Miami.

Selon Page Six, le couple a mis de l’argent sur un terrain de 31,8 millions de dollars niché à Indian Creek, un quartier très exclusif qui vante de belles maisons au bord de l’eau et des tonnes d’intimité.

Toutes les maisons du Billionaire Bunker sont construites autour du périmètre extérieur de l’île afin que chaque propriétaire puisse avoir une vue sur le front de mer, tandis qu’un parcours de golf de 18 prises se trouve au centre. Indian Creek Village a la réputation d’être «la municipalité la plus exclusive du monde» avec seulement 34 maisons, environ 42 habitants et sa propre force de police privée de 13 personnes.

L’île, située au large de Miami, a reçu le surnom de « Billionaire Bunker » en raison des résidents de haut niveau qui se sont installés sur l’île, notamment la mannequin Adriana Lima et l’homme d’affaires milliardaire Carl Icahn de New York.

Les autorités locales organisent des patrouilles autour de l’île sur terre et une patrouille maritime armée 24h / 24 surveille les eaux entourant l’île.

Chaque maison sur Indian Creek est construite autour du périmètre de l’île pour s’assurer que tous les résidents ont une vue sur le front de mer, tandis que le milieu est occupé par le luxueux Indian Creek Country Club et un parcours de golf de 18 trous.

Le couple aurait payé 31 millions de dollars pour Plot 4, qui était auparavant propriétaire du chanteur Julio Iglesias

Les Kushners vivront près de Tom Brady et Gisele dans le « Billionaire Bunker » de Miami avec Jared et à deux pas de Karlie Kloss et Joshua Kushner

Indian Creek n’est accessible que par un seul pont gardé par une guérite et pour trois résidents, il y a un policier.

Page Six rapporte que Jared et Ivanka, qui ont trois enfants ensemble, ont acheté le lot 4 sur l’Indian Creek, qui appartenait auparavant au chanteur Julio Iglesias, pour construire leur nouvelle maison.

Une liste pour la parcelle de terrain mesure 1,84 acres avec 200 pieds de front de mer privé. Les impôts seraient de 427 000 $ par an.

Une source a déclaré à Page Six que les Kushners avaient visité de nombreuses propriétés en Floride, car beaucoup de leurs amis avaient fui New York pour le Sunshine State et les Hamptons.

« Les Kushners cherchent à acheter une propriété en Floride depuis un certain temps et maintiendront également leur maison à New York », a déclaré la source.

Mais l’abandon de la scène sociale de New York pourrait être en prévision d’une réception glaciale, le meilleur ami d’Ivanka affirmant que le retour pourrait être « difficile ».

Georgina Bloomberg, 37 ans, qui a défendu son amie auprès du Daily Beast, a décrit Ivanka comme « une merveilleuse personne intelligente [who gets] beaucoup de critiques qu’elle ne mérite pas.

Selon la fille de l’ancien maire de New York Michael – lui-même un critique vocal de Trump – tout froideur initial de l’élite new-yorkaise « changera probablement » avec le temps.

Les Kushners ont passé leur temps à vivre dans le prestigieux quartier Kalorama de Washington, où ils ont loué une maison pour 15 000 dollars par mois au millionnaire Andrónico Luksic.

Le couple possède toujours un appartement à New York sur Park Avenue, ainsi qu’un cottage au Trump National Golf Club à Bedminster, New Jersey.