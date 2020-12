Le rover Perseverance de la NASA est en route vers Mars en ce moment, et est probablement plus proche de la planète rouge que de la Terre pour le moment. Alors que le monde attend avec impatience que le rover atterrisse avec succès sur Mars, la NASA a décidé de nous offrir des informations sur cinq « joyaux cachés » qui se rendent sur Mars à bord du rover.

La tradition d’envoi de tels articles, allant d’utiles à amusants, n’est pas nouvelle. En fait, il existe maintenant un terme pour le décrire: festonner. L’idée est essentiellement d’envoyer quelques articles, qui peuvent être utiles à ceux qui visiteront la planète plus tard ou comme un clin d’œil à tout ce qui se passe sur Terre – cela pourrait être quelque chose de profondément symbolique ou significatif. Par exemple, l’épave des Twin Towers suite à l’attaque terroriste du 11 septembre aux États-Unis a été emportée à bord des rovers Opportunity et Spirit.

La persévérance n’est pas différente.

Il y a quelques mois, la NASA a demandé à des gens du monde entier d’envoyer leurs candidatures s’ils voulaient que leurs noms soient envoyés sur Mars sur le rover. Environ 10 932 295 personnes obligées.

Selon rapports, un faisceau électronique a été utilisé pour graver les noms sur trois puces de silicium de la taille d’un ongle. Un site Web appelé Autoévolution dit que chaque nom est inférieur à un millième de la largeur des cheveux humains. Ces puces ont été fixées à une plaque d’aluminium sur le rover. Outre les 11 millions de noms, le rover portera les noms de 155 finalistes du concours «Name the Rover» de la NASA de la même manière.

Ce n’est pas tout.

Le rover Perseverance a décollé pour Mars en 2020, l’année de la poursuite coronavirus pandémie. Selon NASA, la mission serait incomplète si elle ne reconnaissait pas la pandémie et les efforts inlassables des travailleurs de première ligne pour lutter contre la pandémie.

Dans un communiqué, la NASA a déclaré: « L’équipe de rover voulait reconnaître les défis auxquels la communauté mondiale est confrontée et honorer les nombreux travailleurs de la santé qui ont risqué leur vie pour aider les personnes touchées par la pandémie. »

Le rover portera une plaque d’aluminium spéciale qui porte une image de la terre soutenue par le bâton d’Asclépios symbolisant la médecine et la guérison.

Sherloc est également à bord du Perseverance. Non, pas le détective, mais un instrument spécial qui transporte une météorite martienne, comme l’indique Autoevolution, et aussi une pièce qui peut être utilisée comme cible de géocache. L’appareil porte également l’adresse du célèbre détective de fiction, Sherlock Holmes, gravée dessus. Sans surprise, ce Sherloc est également accompagné d’un Watson. L’appareil est connecté à WATSON (le capteur topographique grand angle pour les opérations et l’eNgineering), qui peut prendre des photos que les fans de géocache peuvent voir et apprécier.

En novembre, la NASA a publié de l’audio sur son compte SoundCloud enregistré par le dernier rover Mars. Un microphone à bord du rover Mars 2020 Perseverance de la NASA a enregistré les sons du vaisseau spatial alors qu’il traversait l’espace interplanétaire.

Le rover a enregistré les sons subtils de son propre fonctionnement interne pendant le vol, tandis qu’un autre micro à bord du rover est spécifiquement destiné à écouter les zaps laser de l’instrument SuperCam. Sur son site Web, la NASA a expliqué que le son a été enregistré par le micro qui est dédié à la capture d’une partie ou de la totalité de la séquence d’entrée, de descente et d’atterrissage (EDL). Vous pouvez également regarder la trajectoire du rover à l’aide de Eyes on the Solar System, une application Web.