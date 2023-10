Joy Reid et Ben Collins unissent leurs forces pour faire entendre leur « RRREEEEE » barbare à propos d’Elon Musk – Twitchy

Nous comprenons, journalistes et gauchistes (désolé d’être redondant). Vous ne contrôlez plus la parole sur Twitter/X et cela vous donne vraiment une verrue sur les fesses. Et vous devez constamment gratter cette démangeaison. Mais pour un groupe de personnes qui aiment dénoncer les « théories du complot », vous aimez certainement inventer vos propres idées, n’est-ce pas ?

Par exemple, Joy Reid et Ben Collins dans l’émission MSNBC de Reid « The Reid Out » jeudi soir :

.@oneunderscore__ sur ce que beaucoup considèrent comme Elon Musk transformant Twitter en un refuge pour le sectarisme. #LeReidOut pic.twitter.com/xWvGjTCprF – Le ReidOut (@thereidout) 6 octobre 2023

Nous ne vous obligerons pas à réactiver cela, car écouter Reid et Collins s’apparente à une perceuse de dentiste sans novocaïne, mais voici l’essentiel : l’ancien rédacteur de discours de Trump, Darren Beattie, a écrit un message à Elon Musk avant que Musk n’achète Twitter. Beattie est également apparu une fois à un événement auquel Richard Spencer était peut-être également présent. Musk s’en prend désormais à l’ADL corrompue pour avoir tenté de sous-mariner sa plateforme avec des annonceurs. Voila… le sectarisme.

Ne voyez-vous pas comment les points se connectent tous ? Musk est un nationaliste blanc sectaire à cause de la propriété transitive ou quelque chose du genre. Et il a détruit Twitter (la plate-forme sur laquelle tous ces gauchistes continuent de publier leurs opinions grinçantes).

Pour enfoncer le clou plus loin, voici Reid elle-même, sans Collins à ses côtés.

Essayez de faire penser 30 secondes à Joy Reid de MSNBC parlant d’Elon Musk. Cela ressemble à une parodie des médias d’entreprise. Qui peut supporter ces ordures ? pic.twitter.com/uRlyIMkelv –ALX 🎃 (@alx) 6 octobre 2023

MDR. Nous avons vraiment besoin d’un vaccin contre ce niveau de dérangement. Découvrez tous ces mots à la mode.

Mais peut-être que le vrai problème de Reid est que plus personne sur Twitter ne prend ses divagations au sérieux. Son émission compte près de 600 000 abonnés. Cette vidéo originale avec Collins a accumulé un total de 55 likes après 24 heures. Elle est la risée et tout Twitter le sait. C’est son vrai problème. (Nous ne pouvons pas vous dire combien de followers Ben Collins a car, dans un acte de bravoure époustouflant, il a bloqué cet écrivain.)

Musk lui-même a pris la parole, de sa manière minimaliste habituelle :

🤣💯 – Elon Musk (@elonmusk) 6 octobre 2023

Sérieusement. Les gens sont parfois méchants sur Twitter. Passer à autre chose. La gauche utilise les mots « raciste », « suprémaciste blanc ». « sectaire », « antisémite », « transphobe » – mais ils ne l’appuient jamais sur des preuves. Parce qu’ils ne le peuvent pas. C’est juste un gigantesque « RRREEEEEEEEEEE ».

Ils tentent tout pour faire plier Elon à genoux.

La gauche fond. Le vent tourne et ils s’en prennent à tous ceux qui remettent en question le gouvernement.

Que Dieu nous aide…

La situation va empirer avant de s’améliorer. – TS Nelson (@TanyaNe00441025) 6 octobre 2023

Guerre de l’information contre la plateforme X. Les médias de contrôle ont un tel mépris pour la liberté d’expression que c’est palpable. Ce sont les mêmes personnes qui reçoivent leurs ordres de marche et ne peuvent pas s’écarter d’un scénario. Quelle richesse. https://t.co/vYYJahjgMy – floridanow1 (@floridanow1) 6 octobre 2023

La joie, c’est lire la propagande d’État fasciste.

La joie est aussi homophobe. https://t.co/2uTbkrm3Bq – Chris Wenstra (@ChrisWenstra) 6 octobre 2023

Oui, n’oublions pas que Reid elle-même a prononcé certaines des déclarations les pires et les plus homophobes que vous ayez jamais entendues. Mais ce n’était pas sa faute. Il s’agissait de hackers voyageant dans le temps ou quelque chose comme ça (honnêtement, nous avons oublié les détails de son excuse ridicule parce qu’elle était risible à première vue).

Mais la gauche ne s’en soucie pas. Elle plaide pour la censure et c’est TOUT ce qui les intéresse, quel que soit le messager.

Il existe néanmoins une autre théorie qui mérite d’être explorée :

Ouais. Fuyez, Elon. Courez très, très vite.

(Note de clôture : nous nous excusons pour notre bâtardisement de la célèbre phrase de l’exceptionnel « Song of Myself » de Walt Whitman pour les besoins de notre titre. Parfois, ces choses doivent être faites. Nous pensons que le vieux Walt comprendrait.)

