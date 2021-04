L’animatrice de MSNBC, Joy Reid, a suscité des critiques après avoir déclaré qu’elle ne volerait pas et porterait toujours deux masques même après avoir reçu sa deuxième dose de vaccin. Les critiques disent que sa position pourrait décourager ceux qui hésitent à propos du jab.

«Moi aussi, je suis un vax en bas, mais même quand j’obtiens le deuxième coup, je suis trop« éraflé »pour être sauvage. Pas de vol et pas d’activités en salle pour moi. Nan! » Reid a tweeté dimanche.

Dans le tweet de suivi, la présentatrice a noté que toute sa famille faisait un «double masquage» et qu’elle ne prévoyait de se débarrasser d’aucune des couches. « dans un avenir prévisible, » vraisemblablement, même après qu’elle ait pris le deuxième vaccin, elle doit être considérée comme complètement immunisée.

Et nous faisons un double masque dans notre famille – celui de style hôpital avec un joli en tissu sur le dessus. Fera toujours cela dans un avenir prévisible. Voici mon plaisir @thereidout masquer! pic.twitter.com/aJNTEuSn8I – Joy-Ann Pro-Democracy & Masks Reid 😷 (@JoyAnnReid) 11 avril 2021

La vision de Reid sur le sujet de la vaccination, qui a été considérée comme la clé du retour à la normale, a ébouriffé certaines plumes en ligne. La comédienne Bridget Phetasy a contesté le message de Reid, affirmant que cela n’encourage pas ceux qui doutent de prendre une photo à y aller.

«Ce genre de rhétorique ne fait pas grand-chose pour encourager les personnes qui hésitent à se faire vacciner», Phetasy, un centriste, qui auparavant mentionnéqu’elle a été une électrice démocrate de longue date, a tweeté.

Ce genre de rhétorique ne fait pas grand-chose pour encourager les gens qui hésitent à se faire vacciner. – Bridget Phetasy (@BridgetPhetasy) 11 avril 2021

Ce qui me manque, c’est son sarcasme post, je vais recevoir le vaccin à 100% quand ce sera mon tour, mais je n’hésiterai pas à faire quoi que ce soit (je n’ai pas grand-chose maintenant en tant que 37ans en bonne santé) après avoir été vacciné. Ce n’est pas complexe. – Nicholas abreu (@TheNickAbreu) 11 avril 2021

Cela nie tout ce que les données nous disent sur l’efficacité du vaccin et la transmission asymptomatique / post-immunisation. La science n’a plus d’importance, nous allons laisser la peur irrationnelle nous guider, c’est un message terrible et irresponsable et c’est pourquoi certains décident de ne pas se faire vacciner. – 🍀 Green aime 💚 Grogu 🌷 (compte de fan) (@ strong_coffee71) 11 avril 2021

Les conservateurs ont pris les armes à propos de cette remarque, faisant valoir qu’il n’y a aucune science derrière le point de vue que Reid semble promouvoir.

Un commentateur, qui a dit qu’elle était infirmière, a fait valoir que le double-masquage ne servait à rien. «Gardez-le sur le nez, lavez-vous les mains, le gel alcoolisé, et vous êtes doré. J’ai 62 ans. Vous n’avez pas besoin de deux masques. » elle tweeté.

Beaucoup, cependant, sont venus à la défense de l’ancre, avec un commentateur notant qu’elle porte toujours deux masques après avoir reçu les deux vaccins.

J’avais mes deux vaccins. Portez toujours mes deux masques. Je vis au Michigan et je suis très préoccupé par nos chiffres. – Christie. (@GoBlueBlader) 11 avril 2021

Dans ses directives Covid-19 récemment mises à jour, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont déclaré que les personnes entièrement vaccinées peuvent voyager aux niveaux national et international sans mise en quarantaine et peuvent visiter les foyers où tous les habitants sont vaccinés ou ne risquent pas de maladie sans porter de masque. Le CDC, cependant, a recommandé aux personnes entièrement vaccinées de rester à l’écart des grands et moyens rassemblements, ainsi que de mettre un masque lors de la visite de personnes vulnérables aux complications du virus.





Sur la question du double-masquage, le CDC recommande « Ajout de couches de matériau » comme moyen d’améliorer les qualités protectrices du masque, notamment pour «Portez un masque jetable sous un masque en tissu.»

