JOY Reid a été fustigée après avoir remis en question la flambée des taux de criminalité parce qu’elle « n’a pas entendu d’anecdotes » de ses amis sur la violence en ville.

L’animateur de MSNBC, 52 ans, s’est rendu sur Twitter vendredi à la suite d’un sondage ABC News/Washington Post qui a révélé qu’un grand nombre d’Américains désapprouvent la gestion par le président Joe Biden de la vague de criminalité actuelle.

Reid a remis en question l’existence de la vague de criminalité actuelle parce qu’elle n’avait pas entendu d’anecdotes d’amis Crédit : MSNBC

Des policiers enquêtent sur les lieux d’une fusillade à Chicago Crédit : Getty

Reid a été fustigée sur Twitter pour ses commentaires Crédit : Twitter

« J’ai vu plus d’histoires télévisées sur le crime que les anecdotes réelles d’amis à New York ou dans d’autres grandes villes ne le prouvent », a écrit Reid.

« Je veux dire que l’été est le moment où la criminalité augmente toujours et que la semaine des requins se déroule de manière pérenne, malgré la rareté des attaques de requins réelles. Mais c’est… étrange, c’est sûr.

Bien que né à Brooklyn Reid vit maintenant dans la banlieue du Maryland.

Elle n’a étayé ses affirmations par aucun chiffre.

La ville de New York a vu le nombre de tirs augmenter de 43% au cours de la dernière année, tandis que les meurtres ont augmenté de 12%.

Le gouverneur démocrate de la ville, Andrew Cuomo, a admis que la Big Apple était en proie à un « problème de criminalité majeur ».

Les chiffres montrent que les crimes violents sont également en hausse dans d’autres grandes villes américaines.

À Atlanta, les meurtres ont augmenté de 58 %, 37 % à Philadelphie et 22 % à Los Angeles.

Portland a vu son taux de meurtres augmenter de 533%.

La violence armée est également en hausse dans les villes américaines.

Les crimes violents, y compris les meurtres et les fusillades, ont augmenté dans les grandes villes des États-Unis Crédit : Getty

Atlanta a vu les tirs augmenter de 40%, tandis qu’à Portland, ils ont augmenté de 126% et 51% à Los Angeles.

Reid a été fustigée par les commentateurs, l’un d’eux affirmant qu’elle avait été « aveuglée par sa politique ».

Un autre a écrit sur le site de médias sociaux : « Vous êtes un ‘journaliste’ et vous déclarez que puisque vous n’avez pas d’anecdotes d’amis, une affirmation doit être fausse. « Enquête sérieuse », en effet. »

D’autres ont fait prendre conscience à Reid de leurs propres expériences.

L’un d’eux a déclaré: «Je vis à Minneapolis et je peux vous assurer que les statistiques indiquent une augmentation alarmante et sans précédent de la criminalité au cours des 14 derniers mois. Je ne me suis jamais inquiété du crime jusqu’à ce que les gens se fassent voler sous la menace d’une arme dans ce qui était autrefois des quartiers sûrs. C’est très réel.

Un autre a ajouté : « Je déteste être une couverture mouillée, mais la criminalité dans mon comté augmente. J’ai vu une tentative de vol hier soir alors que je sortais d’une salle. Le gars a dû se battre comme un diable, Dieu merci, ni lui ni personne n’a été abattu. C’est plus que le crime d’été habituel que nous vivons.

Le sondage réalisé pour ABC News/Washington Post, qui a été publié vendredi matin, a révélé que seulement 38% du public approuvait la façon dont Biden faisait face à l’augmentation de la criminalité et 48% désapprouvait.

Plus de la moitié – 59 % – des personnes interrogées pensent que la criminalité est un problème « extrêmement » ou « très » grave aux États-Unis, contre 51 % dans un sondage Gallup publié l’automne dernier, qui était le taux le plus élevé depuis 2007.

Nikole Hannah-Jones, professeur à l’Université de Caroline du Nord, était d’accord avec Reid, affirmant que la peur d’une augmentation de la criminalité avait été créée par les médias.

« Étant donné que la criminalité réelle n’est pas à son plus haut niveau de 20 ans ou proche de celui-ci, même pas près de celui-ci, d’où pensez-vous que ces perceptions sont venues ? Les médias ne peuvent pas s’en empêcher », a déclaré Hannah-Jones à ABC.

Hannah-Jones a également été critiquée pour son point de vue.

« Lol, regardez tous les chèques bleus ici qui nous disent que nous imaginons cette vague de criminalité.

« Il n’y a pas de crime, c’est juste Fox News ! Ça doit être sympa derrière ces portes », a déclaré l’un d’eux.