Joy Milne, la femme qui peut sentir la maladie de Parkinson

Joy Milne, une infirmière écossaise à la retraite de 72 ans, a la capacité unique de sentir la maladie de Parkinson.

L’incroyable odorat de Milne provient d’une hyperosmie héréditaire, une maladie qui rend une personne extrêmement sensible aux odeurs. Le New York TimesMilne attribue cette maladie à sa mère, car sa grand-mère avait les mêmes capacités olfactives exceptionnelles. Sa grand-mère lui a appris à affiner son odorat en lui demandant d’identifier différents types de roses.

Les Milne, le défunt mari de Joy, a souffert de la maladie de Parkinson pendant de nombreuses années avant de décéder en 2015. Environ 15 ans avant le diagnostic, Joy Milne a remarqué que l’odeur de son mari s’était transformée en une odeur musquée désagréable, et un changement dans son comportement a coïncidé avec le changement de son odeur.

En emmenant son mari à une réunion de patients atteints de la maladie de Parkinson et de leurs soignants à Perth, en Écosse, où ils vivaient, Milne a remarqué que les autres patients sentaient exactement la même odeur que son mari. Joy Milne a immédiatement remarqué que l’odeur musquée désagréable que son mari dégageait depuis plus de deux décennies était celle de la maladie de Parkinson.

Après avoir découvert le lien entre l’odeur musquée et la maladie de Parkinson, Milne et son mari se sont mis en quête d’un scientifique disposé à mener des recherches. Ils ont trouvé Tilo Kunath, chercheur principal à l’Université d’Édimbourg qui se concentre sur la maladie de Parkinson. Ils ont rencontré Kunath en 2012 lors d’un événement organisé par l’association caritative de recherche et de soutien Parkinson’s UK, où il a donné une conférence.

Le nez de Joy Milne mène à une recherche révolutionnaire

Kunath et la chimiste de l’Université de Manchester Perdita Barran se sont associées pour étudier le sens de l’odorat de Joy Milne. Leur objectif était de vérifier si Milne pouvait sentir la maladie de Parksinson et, si oui, quelles substances chimiques elle sentait pour identifier la maladie.

Si les chercheurs parvenaient à identifier les molécules spécifiques liées à la maladie de Parkinson détectées par son nez, les recherches pourraient déboucher sur un nouveau standard de diagnostic de la maladie, dont les critères n’ont pas changé depuis plus de 200 ans. Les critères de diagnostic actuels identifient la maladie à travers des symptômes physiques, qui n’apparaissent que des années après que le patient l’a développée et que ses neurones ont déjà été gravement endommagés.

Après avoir confirmé ses capacités olfactives, les chercheurs ont découvert qu’elle sentait des molécules spécifiques dans le sébum, l’huile que les humains sécrètent des glandes cutanées pour l’hydrater. Ils ont découvert que l’eicosane, l’octadécanal, l’acide hippurique et l’aldéhyde périllique étaient les produits chimiques que Milne pouvait sentir, et ils ont découvert que ces quatre molécules étaient à des niveaux significativement anormaux chez les patients atteints de la maladie de Parkinson par rapport aux individus sains.

Suite à cette étude révolutionnaire, Barran et son équipe ont récemment développé un nouveau test pour la maladie de Parkinson qui, s’il s’avère viable grâce à des recherches plus poussées, pourrait changer la procédure de diagnostic de la maladie. Leurs recherches ont été prometteuses jusqu’à présent, et ils ont découvert qu’en utilisant un tampon cutané pour recueillir le sébum et le passer dans un vaporisateur en papierils peuvent identifier avec succès les lipides par rapport à un témoin.

Le nez de Joy Milne a permis de faire progresser considérablement la recherche sur la maladie de Parkinson. Si les chercheurs parviennent à mettre au point une nouvelle forme de diagnostic permettant d’identifier la maladie plus tôt, cela pourrait changer la qualité de vie des personnes atteintes de cette terrible maladie neurodégénérative.