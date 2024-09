Joy in Mud Bowl : un tournoi de football célèbre 50 ans de plaisir salissant

CONWAY, New Hampshire — Les joueurs de football universitaire aspirent à participer à des matchs de bowls. Les joueurs professionnels rêvent de participer au Super Bowl.

Un groupe d’amateurs du New Hampshire veut juste se salir.

Dimanche, trois jours de boue et de désordre se sont terminés pour le Mud Bowl, qui célèbre sa 50e année de football avec des joueurs pataugeant dans la boue jusqu’aux genoux tout en essayant d’atteindre la zone d’en-but.

Pour ces athlètes, jouer dans la boue fait ressortir l’enfant qui sommeille en eux.

« Vous jouez au football dans la boue, alors vous devez avoir le sourire aux lèvres », a déclaré Jason Veno, le quarterback de 50 ans des North Country Mud Crocs, qui a décrit la boue comme un facteur d’égalisation. « C’est juste un jeu différent dans la boue. Peu importe votre niveau sur gazon. Cela n’a pas d’importance dans la boue. »

L’événement annuel a lieu au Hog Coliseum, situé au cœur de North Conway. Il a débuté vendredi soir avec des festivités et de la musique, suivi d’un tournoi de défilé de boue samedi. Au total, une douzaine d’équipes composées d’hommes et de femmes ont participé au tournoi dans l’espoir de sortir vainqueur de la compétition.

Ryan Martin a déclaré qu’il jouait au mud ball depuis près de 20 ans et que c’était une bonne excuse pour retrouver de vieux amis avec qui il a grandi.

« Vous arrivez à un point où vous vous dites : je ne vais pas devenir pro sur quoi que ce soit, je pourrais aussi bien avoir l’impression que je suis toujours en compétition jour après jour », a-t-il déclaré.

Il a également reconnu que le sport avait des effets persistants, notamment la boue qui s’infiltre dans tous les coins et recoins de son corps.

« Ça rentre dans les yeux. On a des crevasses dans les pieds. Et on a de la boue dans les ongles des pieds pendant des semaines », a-t-il dit. « Et ça rentre aussi dans les oreilles. On se nettoie les oreilles pendant un bon bout de temps… on se mouche et on se retrouve avec de la saleté et on se dit : « Oh, je ne savais pas que j’avais encore ça là. »

Mahala Smith est également convaincue par l’esprit de camaraderie qui règne lors de l’événement.

Elle a déclaré qu’elle était tombée amoureuse du football très tôt dans sa vie et qu’elle pratiquait ce sport depuis la première année et qu’elle avait finalement rejoint une équipe féminine de football américain en 2018 et qu’elle y avait joué pendant quelques années avant d’être invitée à jouer dans la boue.

Elle a dit que le week-end était un régal.

« C’est comme des mini-vacances et tout le monde est très sympathique », a-t-elle déclaré. « Les gens se retrouvent dans les hôtels et les restaurants, ils campent, nous faisons tous des feux et tout ça, comme dans un événement de groupe sympathique. »

Même si c’est amusant, les équipes sont sérieuses et veulent gagner. Et le football à deux mains peut être agressif sur le terrain, mais c’est amusant une fois les matchs terminés. Beaucoup de joueurs étaient des athlètes vedettes du lycée ou de l’université, et il y a eu quelques pros retraités au fil des ans, a déclaré Veno.

Le thème était « 50 ans, le meilleur de cinq décennies ». Au fil des ans, l’événement a permis de récolter plus d’un million de dollars pour des œuvres caritatives, ont indiqué les responsables.