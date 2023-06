Joy Cioci révèle la musique derrière sa « collection Sparkle & Shine » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : (Avec l’aimable autorisation de Joy Cioci)

Nous sommes en 2023. Il n’y a aucune excuse pour ne pas avoir l’air bien ou pas se sentir bien. Avec tant de choses qui essaient de vous rendre malheureux – changement climatique, politique régressive, prix exorbitants des billets pour l’émission de votre star préférée – être heureux est un acte de rébellion, et JOIE CIOCI veut vous aider à retrouver votre sourire tout en regardant fabuleux. La ligne de vêtements basée à New York est déjà devenue un favori rapide de stars comme Michelle Obama, Brooklyn Decker, Meghan Markle, et Chrissy Tiegan.

La nouvelle collection, Étincelle et Brillance, vise à rehausser votre propre éclat avec des pièces composées de cristaux cousus à la main et de satin brillant. « Le Étincelle et Brillance collection est un retour aux sources pour nous en tant que marque et designers », Joie Cioci et Hayley Gentry, meilleurs amis et esprits créatifs derrière la ligne, dites HollywoodLife. Mais, ils savent aussi qu’il faut plus qu’un simple vêtement pour capturer cette confiance en vous : il faut aussi musique!

« La musique remplit nos journées de design, et avec l’énergie qu’elle apporte, elle soutient et motive notre mission de créer », disent-ils à HL. Je suis ravi de partager avec vous un peu de la musique qui a contribué au processus créatif derrière notre Étincelle & Brillance collection. »

Ludacris Ft. Nicki Minaj, « Mon poussin mauvais »

Jumelé avec: Robe CICI

« Si vous pensez avoir confiance en vous, vous n’avez AUCUNE IDÉE à quel point vous êtes réellement la meilleure version de vous-même jusqu’à ce que vous vous glissiez dans cette pièce qui fait tourner les têtes, sans particularité et sans équivoque. Cela vous donne la permission immédiate de réclamer la pièce dans laquelle vous vous trouvez, car le monde sait que VOUS le méritez.

Nicholas Jaar, « Mi Mujer »

Jumelé avec: Avali Crop Top

« Glissez-vous dans un moment – n’importe où, n’importe où – elle sera là pour vous soutenir. Un meilleur ami qui sera là pour le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner ET les boissons. Avec des yeux de crochet et des fantasmes de tissu, l’Avali a une politique de porte ouverte. Il peut et viendra avec vous n’importe où, et partout.

Gardenstate & Bien, « La meilleure partie »

Jumelé avec: Ensemble Harper (Crop Top et Jupe)

« Scintillement et brillance deviennent honteux lorsque cet ensemble entre dans la pièce, ordonnant à votre « it girl » intérieure de lui donner le meilleur d’elle-même ! Nous nous sommes associés pour vous apporter Joy, paillettes et Hayley, donc HAYJOY avec notre très convoité Harper Set.

TEEMID, « sensation électrique »

Jumelé avec: Penelope Collection (Mini Jewel Dress, Avali Jewel Crop Top, Lana Jewel Skirt)

« Choquant, électrique, charmant et joyeux. Cette collection apporte toutes les sensations pour nous.

Black Eyed Peas ft. Saweetie & Lele Pons, « HIT IT »

Jumelé avec: Jupe Dominique

« La piste et la pièce parlent d’elles-mêmes. Portez Dominique, et vous l’aurez. Divinement invité dans le placard et l’esprit de chacun.

PANG !, « Marcher au soleil »

Jumelé avec: Jupe longue à nouer Shelly

« Le Shelly Maxi invite tout le monde à se sentir bien et à bien paraître. Nous avons toujours hâte de voir nos charmantes dames vivre leurs moments avec le mouvement Shelly, choix de couleurs que nous vous proposons ! Cette chanson nous fait ressentir l’énergie que la jupe incarne. Élégance insouciante, conçue pour être portée dans le sable et le soleil.

Tep Non, « Respirez, soyez heureux »

Jumelé avec : Robe Bowery

« Parce que parfois, il est important de s’accorder un espace supplémentaire pour respirer et ressentir le bonheur que vous vous êtes créé. »

Taylor Swift, « Saule »

Jumelé avec: Robe Christy

« Taylor, pour nous, représente le pouvoir de se laisser aller pour être éthéré, agressif et d’une beauté unique. Après avoir lâché prise, nous vous suggérons fortement d’enfiler cette robe et de commander la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Allez-y, les filles.

