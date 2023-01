Joy Bhattacharjya, PDG de Prime Volleyball, s’attend à une forte participation pour la saison 2

La saison 1 de Prime Volleyball League s’est malheureusement jouée à huis clos en raison de la peur du Covid-19. Malgré l’atmosphère tamisée à l’intérieur des stades, la saison 1 a été un énorme succès alors que les fans se sont connectés depuis leur domicile pour absorber l’action en direct depuis le terrain.

La deuxième saison de la Prime Volleyball League approche à grands pas et débutera le 4 février 2023 à Bangalore au Koramangala Indoor Stadium.

Pour la toute première fois, les fans seront autorisés à entrer dans les stades pour assister au spectacle de la ligue, car ils auront la chance d’assister de première main à la compétition à indice d’octane élevé.

La ligue se déroulera dans 3 villes – Bangalore, Hyderabad et Kochi du 4 février au 5 mars 2023 devant des fans passionnés qui viendront sûrement en hordes pour soutenir les équipes.

Joy Bhattacharjya, PDG de Prime Volleyball, tout en se réjouissant de voir des foules dans le stade, a déclaré : « Cela va être fantastique de voir des fans dans le stade lors de la saison 2 de la ligue Prime Volleyball. La saison dernière a été un grand succès malgré l’absence de fans à l’intérieur de la salle. Je suis sûr que la présence de supporters dans les stades des trois villes ajoutera à l’atmosphère électrisante à l’intérieur des sites.

Il a ajouté: «Ils ajouteront également au spectacle global avec leurs acclamations de soutien sans relâche à leurs équipes. Je suis sûr que leur énergie contagieuse et leur soutien inciteront les joueurs à tout donner sur le terrain, ce qui améliorera sûrement la qualité du jeu auquel nous assisterons dans la saison 2, ajoutant encore au drame et au niveau de compétition pendant les matchs.

Tuhin Mishra, directeur général et co-fondateur de Baseline Ventures, s’exprimant sur le même sujet, a déclaré : « Les fans pourront voir de première main leurs superstars du volley-ball et ressentir leurs émotions sur le terrain pendant les matchs. Nous nous attendons à voir des taux de participation massifs sur les trois sites, ce qui aidera vraiment la ligue à braquer les projecteurs sur le volley-ball dans notre pays fou de cricket. Leur présence amplifiera encore la portée du jeu et de la ligue dans toute l’Inde.

«Le bruit des fans à l’intérieur des stades sera sûrement assourdissant, ce qui contribuera à l’extravagance de la saison 2 de la RuPay Prime Volleyball League. Les fans sont l’épine dorsale de tout sport et ils nous ont sûrement manqué l’année dernière. Ce sera un plaisir de les voir dans les stades alors qu’ils poussent les joueurs avec leur soutien à ajouter à l’action palpitante des matchs. conclut Tuhin Mishra.

