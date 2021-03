La co-animatrice de l’émission télévisée «The View» d’ABC, Joy Behar, a fait pression pour la destitution d’un sénateur républicain en répétant des informations erronées sur l’émeute du Capitole américain et en affirmant qu’Antifa est une «idée fictive».

Dans l’épisode de lundi, Behar a appelé les commentaires récents du sénateur Ron Johnson (R-Wisconsin), qui a déclaré qu’il aurait été plus inquiet si les personnes qui ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier avaient été des émeutiers d’Antifa et de Black Lives Matter, plutôt que des partisans. de l’ancien président Donald Trump. Behar a qualifié Johnson de raciste et a présenté ses arguments contre lui en dépeignant faussement les émeutiers du Capitole et en rejetant complètement Antifa.

«Si j’étais entouré de personnes portant des armes, de personnes érigeant des nœuds coulants, criant« Pendez Mike Pence », matraquant un policier à mort, j’aurais peut-être un peu peur.» Dit Behar en lisant sa déclaration. «Mais Ron? Non, il n’a pas peur de ces gens.

Il a peur de cette idée fictive d’Antifa, une chose qui n’existe même pas. Il doit y aller. Il doit y aller, et bientôt.

La première partie de la déclaration de Behar était presque entièrement fausse ou trompeuse. Brian Sicknick, le seul policier qui serait mort à la suite de l’émeute du Capitole, n’a pas été matraqué à mort, comme l’ont faussement rapporté CNN et d’autres médias. Il s’est effondré dans son bureau quelques heures après la fin de l’émeute, et sa cause de décès fait toujours l’objet d’une enquête. Deux hommes ont été arrêtés dimanche pour avoir prétendument agressé Sicknick en lui aspergeant le visage d’une substance inconnue.

Un responsable du FBI a déclaré au Congrès qu’à sa connaissance, aucune arme à feu n’avait été confisquée à qui que ce soit au Capitole et que le seul coup de feu tiré était celui de l’officier qui a tué l’émeutier Ashli ​​Babbitt.

Les manifestants ont en effet utilisé des mannequins avec noeuds comme accessoires de démonstration, et des potences de fortune ont été installées à deux par quatre à l’extérieur du Capitole – bien que ce ne soit pas sans rappeler la fausse guillotine que les manifestants du BLM utilisaient pour décapiter l’effigie de Trump devant la Maison Blanche en août dernier.

Mais ce sont les commentaires de Behar sur Antifa qui étaient peut-être les plus provocants. Tout comme le président Joe Biden l’a fait lors de la campagne présidentielle de l’année dernière, elle a essayé de faire valoir que le groupe anarchiste n’existe pas.

Même la co-animatrice Megan McCain a noté que les militants d’Antifa la semaine dernière avaient incendié le palais de justice fédéral de Portland, et a déclaré que prétendre qu’il n’existe pas est « Factuellement faux, inexact et un mensonge. » Behar a répondu en citant une déclaration du directeur du FBI Chris Wray selon laquelle Antifa est «Une idéologie, pas une organisation», mais Wray a ajouté que c’est « Une chose réelle » avec des adeptes qui sont des extrémistes violents. Lorsque McCain a réitéré qu’Antifa existe, Behar a déclaré: « J’ai fini. J’ai dit mon truc et vous avez dit le vôtre.

.@JoyVBehar devrait lire certaines des plaintes pénales de partout dans le pays où des preuves sont fournies montrant les liens des suspects avec des militants #antifa. Ils ne sont pas signalés dans les médias traditionnels. Le cas de Darby Howard à Portland date d’il y a quelques jours, au fait: https://t.co/EPJdsz52Ie pic.twitter.com/b1uhXU3iQl – Andy Ngô (@MrAndyNgo) 15 mars 2021

Le journaliste Andy Ngo, qui a été attaqué par une foule de manifestants d’Antifa en 2019, et dont le livre à succès sur les origines et les projets d’Antifa a été publié le mois dernier, a déclaré que Behar devrait lire les plaintes pénales de tout le pays montrant les liens des suspects avec Antifa. L’un de ces cas impliquait Darby Howard, qui a été arrêté deux fois jeudi dernier à Portland – une fois pour avoir prétendument frappé un flic à la tête et aidé à détruire le hall d’une banque, puis pour avoir prétendument lancé un scooter à travers une fenêtre du palais de justice fédéral. Il portait toujours les baskets orange délivrées par la prison de la ville lorsqu’il a été arrêté pour la deuxième fois.

Joy Behar dit que l’antifa qui a éclaté pendant plus de 120 jours d’affilée à Portland n’existe même pas. – David J Harris Jr (@DavidJHarrisJr) 16 mars 2021

Un autre auteur, David Harris Jr., a souligné que Behar a soutenu qu’Antifa n’existe pas malgré le fait que le groupe se soit révolté pendant 120 jours consécutifs l’année dernière à Portland seulement.

C’est scandaleux. Les idées ne brûlent pas et ne pillent pas nos villes! https://t.co/j86C7lsszE – Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) 16 mars 2021

« C’est scandaleux, » a déclaré la commentatrice conservatrice Brigitte Gabriel. «Les idées ne brûlent pas et ne pillent pas nos villes.»

