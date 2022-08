Joy Behar révèle qu’elle a eu une grossesse extra-utérine sur ‘The View’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Joie Behar a rappelé son expérience personnelle avec une grossesse extra-utérine, lors d’une discussion sur un sujet brûlant, parlant des lois sur l’avortement sur La vue le mercredi 3 août. La co-animatrice a partagé son histoire émouvante, tout en faisant référence à l’ancienne star de la NFL et candidate au Sénat de Géorgie Marcheur Herschel‘s appelle à une interdiction totale de l’avortement. Elle a souligné l’importance d’avoir accès aux soins de santé tout en révélant son expérience. “En 1979, j’ai eu une grossesse extra-utérine”, a-t-elle déclaré. “J’ai failli mourir.”

Avant de révéler à quel point sa grossesse extra-utérine était grave, Joy a donné une brève description de ce qu’est une grossesse extra-utérine. “La [embryo] se développe dans la trompe de Fallope », a-t-elle déclaré. “Il grossira juste assez pour faire éclater le tube, ce qui se passera alors, c’est que vous saignerez à l’intérieur, puis vous mourrez.”

La vue l’hôte a continué et a expliqué qu’elle venait d’arriver à l’hôpital assez de temps pour la sauver pendant sa peur. « Ils m’ont transporté d’urgence à l’hôpital. Le lendemain, le médecin a dit : « Nous avons failli vous perdre. J’étais dans la situation où je pouvais aller à l’hôpital Beth Israel, et ils s’en sont occupés là-bas », a-t-elle déclaré. Joy a également précisé que sa grossesse extra-utérine n’était “pas un avortement” et “pas une fausse couche”, lorsque le co-animateur invité Elisabeth Hasselback lui a demandé à ce sujet.

Avant d’entrer dans son histoire, Joy avait souligné les sentiments d’Herschel à propos de l’avortement. “Il soutient l’interdiction de l’avortement sans aucune exception pour le viol, l’inceste ou la santé de la mère”, a-t-elle déclaré. Herschel a répondu qu’il n’y avait “aucune exception dans mon esprit”, lorsqu’on lui a posé des questions sur les interdictions d’avortement en mai, par Le New York Times. Après que Joy ait partagé son expérience d’une grossesse extra-utérine, elle a appelé les politiciens républicains, comme l’ancien joueur de la NFL, à interdire l’avortement. « À quoi pensent ces gens quand ils parlent de la santé de la mère ? Herschel Walker, des gens comme ça, ils ne peuvent pas occuper des postes de pouvoir », a-t-elle déclaré.

Depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade en juin, un certain nombre de personnes ont appelé la décision et se sont inquiétées de ce que la décision pourrait signifier pour les femmes ayant besoin d’avortements dans les cas d’urgence où la santé de la mère est en danger. procureur général Merrick Guirlande a intenté une action en justice contre l’État de l’Idaho pour une loi interdisant l’avortement, qui, selon lui, viole la loi sur les traitements médicaux d’urgence et le travail, qui oblige les hôpitaux à fournir un traitement aux patients qui pourraient être à risque.