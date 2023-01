Joy Behar pleure Barbara Walters: vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Joie Behar rendu hommage à Barbara Walters après sa mort à l’âge de 93 ans. Le comédien, qui a été co-animateur de La vue — qui a été créé par Barbara — depuis 1997 est apparu sur abc pour se souvenir de la légende de la télévision. « Elle est devenue mentor. Elle est vraiment le modèle pour beaucoup de gens dans le showbiz et le monde de l’information, c’est sûr… elle avait une éthique de travail que vous ne pouviez pas nier », a partagé Joy en réfléchissant à la vie de Barbara et à leur relation lors d’un entretien téléphonique le 13 décembre. 31.

«Elle était toujours préparée et elle travaillait toujours sur son matériel. Elle n’est pas sortie et ne savait pas ce qu’elle faisait. C’était une chose importante à apprendre », se souvient l’homme de 80 ans, partageant également que Barbara avait un sens de l’humour inattendu. “Elle pourrait rire, s’amuser, raconter une blague cochonne. Elle s’amusait beaucoup !… Nous avons beaucoup ri devant et hors caméra », a-t-elle également déclaré lors de l’interview.

“Certainement, [she’s] signifiait beaucoup pour moi dans ma vie professionnelle et ma carrière – elle est venue me voir me lever lors d’un événement et c’est comme ça qu’elle a appris à me connaître… elle a compris cet humour », a déclaré Joy à propos de leur première rencontre à la fin des années 90. . « Elle a dit, ‘qui est cette femme ?’ Et c’est à ce moment-là qu’elle a décidé de m’appeler et de me mettre à l’antenne”, ajoutant : “Elle va me manquer.”

Joy et Barbara avaient une relation de travail de longue date remontant aux premiers jours de La vue. Alors que Joy ne faisait pas partie de la distribution originale à temps plein et était initialement une animatrice de remplacement, elle a rapidement été ajoutée au groupe en tant qu’animatrice régulière au cours de la première saison.

L’émission a été décrite par Barbara lors du lancement comme “un talk-show mettant en vedette quatre ou cinq femmes” d’horizons différents, de générations différentes et d’opinions différentes “, qui discuteraient des sujets du jour, mêlant humour et débat intelligent” lors de la première ” Hot Topics », suivi d’interviews d’invités dans les espaces de divertissement et politiques.

Joy a été un incontournable sur La vue depuis 1997, partant pour seulement deux ans à partir de 2013 après son licenciement. “Quelqu’un voulait que je parte”, a déclaré en 2017 à GENS. “Ce n’était pas à 100% mon choix. Quand ils m’ont dit qu’ils ne renouvelaient pas, j’ai dit: “Bien, je m’en vais.” Je n’aimais pas la façon dont la série se déroulait à ce moment-là », a-t-elle déclaré à propos de la pause de deux ans, où elle est toujours apparue en tant qu’animatrice invitée. Bien qu’elle ait dit qu’elle était “heureuse d’être virée” pour TEMPS magazine, elle est finalement revenue à plein temps en 2015 et est actuellement toujours animatrice de la série.

Avant d’être réellement viré, il s’avère que Joy était presque sur le billot grâce à Barbara elle-même en 2006 pour avoir accidentellement révélé que Rosie O’Donnell rejoignait le casting. Joy a rappelé le scénario sur Hulu Derrière la table : une réunion de vue. “[EW called and] a dit: ‘Oh, et Rosie O’Donnell vient dans l’émission. Et devinez qui leur a dit? », A déclaré Joy, se souvenant de la conversation de Barbara avec elle. Après que Joy ait deviné que c’était peut-être Meredith Vieira qui avait renversé la mèche, Barbara a alors répondu : « ‘Non, toi ! Joy Behar l’a fait. Et je veux que vous sachiez que je ne renouvellerai pas votre contrat. Notamment, Joy est restée dans la série à l’époque,

Barbara a pris sa retraite de l’émission en 2014 et a reçu un envoi légendaire de la part de ses co-animateurs – dont Joy – ainsi que de nombreuses autres femmes qu’elle a inspirées à la télévision.

