Joy Behar interroge Sara Haines sur la relation lesbienne dans « The View »

Joy Behar vient peut-être de réaliser le moment Joy Behar le plus fou de l’année pendant La vuela dernière diffusion en direct de.

Dans les derniers instants de la folle journée de Hot Topics de l’émission mercredi, le comédien de 82 ans a mis en pause la prise de Whoopi Goldberg pour la prochaine apparition de la coanimatrice Sara Haines dans l’émission. Derrière la table podcast compagnon pour poser une question sur le passé amoureux de sa collègue avec une autre femme.

« C’est fou, mais Sara est sur le podcast aujourd’hui avec ses fabuleux parents, qui sont ici avec nous aujourd’hui », a déclaré Goldberg alors que la caméra de l’émission passait à une photo des parents de Haines assis dans le public du studio, avant que Behar n’intervienne.

« Je dois lui poser une question », l’interrompit Behar. « Vas-tu évoquer cette relation lesbienne que tu dis avoir eue, à Smith ? [College]? »

Whoopi Goldberg, Sara Haines, Joy Behar sur ‘The View’.

abc



Haines et ses co-hôtes semblaient stupéfaits par la question, Haines regardant ses parents pour dire : « Papa, cache-oreilles ! Cache-oreilles ! »

Alyssa Farah Griffin a rappelé à Behar, « c’était hors d’antenne qu’elle nous a dit que », avant que Sunny Hostin ne l’observe, « maintenant c’est à l’antenne ! »

Haines a tenté de passer à autre chose en plaisantant : « C’est une bonne chose que mon père ne regarde pas toujours. »

Le moment est venu après un segment précédent au cours duquel les co-animateurs se demandaient s’il était approprié ou non de rester en contact amical avec d’anciens partenaires romantiques, Haines admettant qu’elle avait récemment tenté de contacter l’un de ses ex.

En 2016, Haines s’est imposée comme une icône de la communauté lorsqu’elle a discuté de manière emblématique de son implication dans une ligue de volleyball gay avec son frère, qui est gay.

« Je suis allée au Smith College, qui penche à gauche, et j’ai remplacé mon frère, qui est gay, dans une équipe de volley-ball de New York composée uniquement d’hommes gays et je n’ai jamais quitté la ligue », a-t-elle déclaré à TV Insider. « Alors maintenant, j’ai plus d’amis gays que d’hétéros. Combinez tout cela et cela me laisse quelque part au milieu. Je suis un creuset de croyances. »

Haines, 47 ans, est actuellement mariée à Max Shifrin et le couple a trois enfants ensemble.

La vue est diffusé en semaine à 11 h HE/10 h HP sur ABC.