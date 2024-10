Joy Behar expose la « relation lesbienne » de Sara Haines dans « The View » – avec ses parents dans le public

Joy Behar a exposé sans vergogne la « relation lesbienne » passée de Sara Haines en direct sur « The View » alors que les parents de cette dernière étaient dans le public.

Au cours de l’épisode de « The View » de mercredi, le co-animateur Whoopi Goldberg a présenté les parents de Haines, qui étaient assis dans le public.

« Je dois lui poser une question : vas-tu évoquer cette relation lesbienne que tu as dit avoir ou non ? » Behar, 82 ans, a demandé sans détour à Haines à l’antenne. «De retour à Smith [College]! »

Joy Behar a dévoilé la « relation lesbienne » de Sara Haines dans l’épisode de « The View » de mercredi. La vue/ABC

Haines rit maladroitement de la situation. La vue/ABC

Haines, 47 ans, stupéfaite, n’a pas pu s’empêcher de rire tandis que la caméra se tournait vers ses parents qui ne semblaient pas impressionnés par les aveux.

« Papa, cache-oreilles! » Haines a rapidement plaisanté avec embarras.

Les co-animateurs de Haines et Behar ont également semblé choqués par la question de Behar avant qu’Alyssa Farah Griffin n’appelle le comédien.

« C’était hors d’antenne, elle nous l’a dit », a déclaré Griffin avant que Sunny Hostin ne souligne: « Maintenant, c’est à l’antenne. »

Behar a partagé le secret avec les parents de Haines assis dans le public. La vue/ABC

Les autres co-animateurs de « View » semblaient choqués par la révélation de Behar. La vue/ABC

Haines a semblé rire de la situation puisqu’elle a continué à plaisanter en disant que « c’est une bonne chose » que son père « ne regarde pas toujours » l’émission.

« Maintenant, il le fera! » » Goldberg a plaisanté.

Haines a ensuite discuté de son enfance et de sa carrière avec ses parents sur le podcast « Behind the Table » filmé après l’émission, mais ils n’ont pas évoqué à nouveau l’histoire de la relation « lesbienne ».

Haines, photographiée ici le 7 octobre, n’a pas encore discuté de sa relation passée. Images du GC

Haines est mariée à son mari, Max Shifrin, photographié ici, depuis 2014. sarahaines/Instagram

La nominée aux Emmy Awards n’a pas encore évoqué sa « relation lesbienne », mais elle a parlé d’avoir eu trois relations sérieuses avant son mari, Max Shifrin.

Les deux ont commencé à se fréquenter en 2012 après que Haines ait créé un profil de rencontre sur OkCupid pour un segment sur « Good Morning America ».

Ils se sont mariés deux ans plus tard et partagent trois enfants : leurs fils Richard, 8 ans, et Caleb, 5 ans, et leur fille Sandra, 6 ans.