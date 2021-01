Joy Behar et Meghan McCainLe conflit continue même après le congé de maternité de Meghan.

Au cours de l’épisode du mardi 5 janvier de la La vue, la panéliste, qui est revenue à l’émission le 4 janvier, n’a pas été exactement accueillie à bras ouverts par tous ses coanimateurs. Pendant le segment « Hot Topics », la nouvelle maman a interrompu Joy pendant qu’elle parlait, ce que le comédien n’a pas pris trop gentiment.

« Je parlais, » cria Joy, qui lui fit rapidement irruption, Whoopi Goldberg et Meghan se parlent. Finalement, Meghan a ri et a dit: « Joy, je vous ai tellement manqué quand j’étais en congé de maternité. Je vous ai tellement manqué. Vous avez manqué de vous battre avec moi. N’agissez pas comme si vous ne manquiez pas de vous battre avec moi. »

Avec un visage impassible, Joy a répondu: « Je ne l’ai pas fait. Tu ne m’as pas manqué. Zéro. » Mais ensuite, elle a éclaté de rire.

Cependant, Meghan, qui a récemment donné naissance à son premier enfant Liberty Sage McCain Domenech, n’a pas trouvé le commentaire amusant du tout.

« Oh mon dieu. Tu sais quoi? C’est tellement méchant », dit Meghan avec colère. « C’est tellement méchant. Je taquinais parce que tu as dit quelque chose d’impoli. Comme vraiment. » Avant que les deux puissent faire un autre tour d’avant en arrière, Whoopi et Sunny Hostin a sauté pour tenter de remettre la conversation sur les rails.