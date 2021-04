Joy Behar, de THE View, a affirmé qu’elle avait mal sexiste Caitlyn Jenner dans le talk-show parce qu’elle «n’avait pas assez dormi».

Tout cela vient après la star de télé-réalité a annoncé qu’elle se présentait pour devenir le prochain gouverneur de Californie.

8 La joie de la vue Behar a méprisé Caitlyn Jenner Crédit: ABC

8 La star de télé-réalité a annoncé son intention de devenir le prochain gouverneur de Californie Crédits: Getty Images – Getty

Tout a commencé lors de l’épisode de vendredi de La vue qui mettait en vedette Joy et ses collègues panélistes discuter de la décision politique de Caitlyn.

Cependant, l’homme de 78 ans a continué à utiliser le pronom incorrect pour Caitlyn, qui s’est présentée publiquement en tant que femme transgenre en 2015.

Pendant le segment, Joy a demandé au coanimateur Sunny Hostin: « Il a ce gars Brad Parscale qui dirige sa campagne. Que pensez-vous de cela?

« Je veux dire, ce type a été accusé d’utiliser les fonds de la campagne pour s’enrichir. C’est lui qui dirige sa campagne – ou plutôt sa campagne. »

8 Au cours d’un segment du talk-show axé sur les aspirations politiques de Caitlyn, Joy a utilisé le pronom incorrect Crédit: ABC

8 Après avoir utilisé le pronom incorrect à plusieurs reprises, Joy lui a reproché de ne pas « dormir suffisamment » Crédit: ABC

Joy a de nouveau utilisé le mauvais pronom, mais elle s’est rapidement corrigée en disant: « Je pense qu’il devrait – elle plutôt – devrait prendre place et laisser quelqu’un avec les références prendre le contrôle d’un grand État comme la Californie. »

Après une pause, la star de la télévision s’est expliquée en disant aux fans: « Alors tout d’abord, permettez-moi de m’excuser pour mon mélange de pronoms. Je pense que je n’ai pas assez dormi la nuit dernière.

« Je n’avais aucune intention de les mélanger et j’ai essayé de le corriger immédiatement mais, quoi qu’il en soit, il est juste sorti. Donc je suis désolé si quelqu’un a été contrarié par ça. »

8 « Je suis! La Californie vaut la peine de se battre », a tweeté l’ancienne olympienne, annonçant sa candidature pour devenir gouverneur Crédit: AFP

8 Gavin Newsom est l’actuel gouverneur de Californie Crédits: Getty

Les gens n’étaient pas du tout satisfaits de Joy lorsqu’ils se sont tournés vers Twitter pour exprimer leurs frustrations.

Une personne a écrit: « Joy Behar a mal sexiste Caitlyn Jenner au moins quatre fois sur la vue ce matin. Caitlyn a fait la transition il y a plus de six ans.

« Je ne sais pas pourquoi Joy lui a fait une erreur de genre, mais c’est un rappel important que nous ne faisons pas de mépris aux gens même si nous n’aimons pas leur politique. »

Un autre a écrit: «Joy Behar vient d’appeler Caitlyn Jenner HE trois fois. Je ne soutiens pas Caitlyn, mais je soutiens les droits des trans… Joy doit à la communauté trans une VRAIE et pas une… des excuses!»

8 Caitlyn s’est présentée publiquement en tant que femme transgenre en 2015 Crédit: AFP

L’ancienne olympienne a révélé ses intentions de se présenter aux élections de gouverneur vendredi matin, en tweetant: « Je suis! La Californie vaut la peine de se battre. »

Elle espère remplacer le gouverneur démocrate Gavin Newsom lors d’une élection de rappel.

De retour en 2020, Kim Kardashianva bientôt être ex-mari Kanye West échoué dans sa tentative de devenir le prochain président des États-Unis.

8 Elle partage ses filles Kylie et Kendall Jenner avec Kris Jenner Crédits: Getty – Contributeur

Caitlyn et sa fille Kylie Jenner se sont précédemment ouvertes et se sont adressées pourquoi la mère d’un enfant et sa sœur Kendall Jenner appellent toujours Caitlyn «papa», même après qu’elle soit devenue transgenre.

Kylie dit: «Parfois, les gens sont vraiment confus quand Kendall et moi t’appelons encore papa. Je sais que nous avons eu une conversation il y a quelques années, et tu étais d’accord pour que nous t’appelions encore papa… Que penses-tu de ça maintenant?»

L’ancien athlète a sonné: «Parfois, cette communauté peut être assez difficile, surtout en ce qui concerne les pronoms et tout le monde a une opinion, et ainsi de suite.

« Mais j’ai vraiment senti dès le début que je devais le faire à ma manière qui fonctionne pour moi, et tout le monde doit le faire à sa manière, ce qui fonctionne pour eux. »

Elle a poursuivi: « Certaines personnes disent » Oh, tu es la mère « . Non, je ne le suis pas. Je suis le père, et j’ai été le père pendant tout le trajet. Je serai leur père jusqu’au jour où ils mourront, ou je mourrai …

«Tu dis toujours: ‘Mon père, elle…’» dit Caitlyn à Kylie. « Et c’est difficile de changer les pronoms en quelque sorte… Et vous êtes si doués pour dire [it correctly]. «