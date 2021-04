Joy Behar de THE View a critiqué Lindsey Graham et a demandé si les gens « deviennent plus bêtes en vieillissant » après avoir nié l’existence d’un racisme systémique aux États-Unis.

L’animateur du talk-show ABC a parlé des commentaires «épouvantables» du sénateur républicain alors qu’il était interviewé dimanche sur Fox News.

Les commentaires de Graham sont intervenus plusieurs jours après qu’un jury a condamné l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin Crédit: Fox News

Les animateurs de The View discutent des commentaires de Lindsey Graham selon lesquels il n’y a pas de racisme systématique en Amérique Crédit: ABC

Selon CNN Reports, le sénateur a affirmé que «l’Amérique n’est pas un pays raciste», alors que la nation est aux prises avec une série de meurtres par la police de Noirs américains, et le président Joe Biden et d’autres exhortent les gens à affronter directement le problème.

Graham aurait cité les élections de l’ancien président Barack Obama et du vice-président Kamala Harris, respectivement afro-américain, noir et sud-asiatique, comme preuve que l’Amérique et ses systèmes n’étaient pas discriminatoires.

«Dans chaque société, vous avez de mauvais acteurs», a-t-il ajouté.

S’adressant aux commentaires de Graham sur The View lundi, Behar a déclaré qu’elle était «consternée».

«Est-il possible de devenir plus bête en vieillissant?» elle a demandé.

Lindsey Graham dit à Chris Wallace qu’il n’y a pas de racisme systématique en Amérique Crédit: Fox News

Behar a poursuivi en notant que le tokenisme ne résoudrait pas le problème du racisme en Amérique, qu’il s’agissait plutôt de «ce qui se passe dans la vie des gens ordinaires dans ce pays».

«Je suis tout simplement consternée par Lindsay Graham», a-t-elle répété.

Les commentaires de Graham sont intervenus plusieurs jours après qu’un jury a condamné l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin pour toutes les accusations liées à la mort de George Floyd.

« Le procès Chauvin était un résultat juste », a déclaré Graham à propos du procès.

«Ce qui se passe dans l’Ohio, où le policier a dû utiliser une force meurtrière pour empêcher une jeune fille d’être poignardée à mort, est une situation différente à mon avis. Donc, cette attaque contre la police et le maintien de l’ordre – réformer la police, oui, appelez tous racistes, non. «

« L’Amérique est un travail en cours », a-t-il ajouté.