JOY-Anna Duggar a été critiquée par les fans pour s’être enregistrée sur son téléphone alors qu’elle conduisait avec Gideon, trois ans, et Evelyn, neuf mois.

La mère partageait l’expérience de son fils en passant par le lave-auto alors qu’il était dans la voiture pour la première fois.

JOY-Anna Duggar a été critiquée par les fans pour s'être enregistrée sur son téléphone alors qu'elle conduisait avec Gideon, trois ans, et Evelyn, neuf mois

La mère partageait l'expérience de son fils en passant par le lave-auto alors qu'il était dans la voiture pour la première fois

Joy-Anna a sous-titré la vidéo : « Prendre Gideon dans un lave-auto au volant pour la première fois… regardez sa réaction ! »

Elle a demandé à Gideon s’il était prêt à passer, et il a dit qu’il l’était, puis la fière maman a dit qu’il avait bien fait quand c’était fini.

Mais un fan inquiet a commenté : « S’il vous plaît, S’IL VOUS PLAÎT, ne vous enregistrez pas en vidéo/ne travaillez pas avec votre téléphone/appareil photo pendant que vous conduisez, surtout avec des enfants dans la voiture… cela peut devenir si dangereux. La réaction des enfants au lave-auto était adorable »

Joy-Anna a sous-titré la vidéo : « Faire passer Gideon dans un lave-auto au volant pour la première fois… regardez sa réaction !

Le mois dernier, les fans de Counting On ont critiqué Joy-Anna pour avoir regardé ‘Plastique’ alors qu’elle faisait de la publicité pour les faux cils.

La jeune femme de 23 ans faisait la promotion des cils magnétiques sur ses histoires Instagram, lorsque les fans ont remarqué qu’elle ne se ressemblait pas tout à fait.

La maman de deux enfants a posté un selfie en gros plan d’elle-même avec une frange latérale et un eye-liner liquide noir.

« Filtre beaucoup ? Ils ne ressemblent même plus à de vraies personnes normales », a écrit un fan sur Twitter.

Un autre a ajouté: « Elle ressemble à du plastique. »

Joy et son mari, Austin Forsyth, ont rompu leur silence sur l’arrestation choquante de son frère pour pédopornographie.

L’ancienne star de télé-réalité en disgrâce était arrêté et accusé de deux chefs de possession et de réception de pornographie juvénile.

Tous les deux Joy-Anna et Austin ont profité de leurs histoires Instagram pour partager la même déclaration, qui disait : « La récente accusation portée contre Josh nous attriste au plus profond de nous.

«Nous n’avons pas voulu nous précipiter pour faire des déclarations tout en essayant de traiter nous-mêmes les nouvelles. Nous sommes particulièrement navrés par la réalité qu’il y a des enfants dans le monde qui sont maltraités et exploités. »

La déclaration a conclu: « Nous demandons la prière pour toutes les personnes impliquées, et c’est notre prière continue pour que la vérité soit révélée. »





Le père de six plaidé non coupable aux accusations, car il a été libéré après avoir été libéré sous caution et est maintenant confiné à domicile jusqu’à son procès en juillet 2021.

Josh a un accès illimité à ses six enfants avec sa femme enceinte Anne, 32 ans, tant qu’elle est présente.

Il est incapable d’avoir des contacts avec d’autres mineurs, y compris ses frères et sœurs, nièces et neveux.