COUNTING On a critiqué Joy-ANNA Duggar pour avoir permis à sa fille de sept mois, Evelyn, de porter un bracelet de perles.

Les adeptes ont critiqué la mère pour avoir potentiellement donné à sa fille un risque d’étouffement.

Joy-Anna partagé un cliché d’Evelyn entrant dans un panier de couches et mettant apparemment un tube de crème dans sa bouche.

La maman a légendé la photo: « Elle a atteint l’âge de tout entrer dans tout, et cela me rend triste. Pas à cause du désordre, mais parce qu’elle est déjà assez âgée pour ramper et explorer. »

le DuggarsSnark Reddit « Cela signifie qu’il est temps pour un frère! / S. Et pourquoi le bracelet pour bébé? Elle pourrait facilement s’étouffer avec ça. »

Mais d’autres adeptes: « N’est-ce pas l’un de ces bracelets à croquer pour faire la dentition (orthographe?) »

D’autres ont écrit: « C’est possible, de toute façon, c’est une idée terrible. Il y a tellement d’autres options pour faire ses dents. Et elle choisit clairement de mâcher la crème pour les couches et non le bracelet, il semble donc que les autres options sont plus viables que l’étouffement. / Risque de garrot. «

Un troisième est intervenu: « Je suis vraiment perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu’un mettrait des bijoux sur un enfant de moins de quatre ou cinq ans, même des boucles d’oreilles. Il semble trop facile pour un enfant d’enlever des bijoux, de les mettre dans sa bouche. et s’étouffer dessus. «

Un autre Redditor a écrit: « Le bracelet pour bébé n’est pas un choix étrange de Duggar, c’est une chose que font des gens par ailleurs normaux. Je ne comprends pas. Cela me semble très dangereux. Parfois, le bracelet est de l’ambre, ce que les gens prétendent aider à faire leurs dents mais il n’y a aucune preuve réelle que c’est le cas. «

Joy-Anna a récemment partagé ses craintes Evy, sept mois, pourrait avoir des «lésions cérébrales» dues à une «bosse bizarre» sur son crâne.

La star de télé-réalité et son mari Austin ont emmené leur bébé à l’hôpital pour enfants de l’Arkansas pour qu’il soit examiné par un médecin spécialiste.

Les médecins partagés par Joy-Anna ont déclaré que « la bosse peut être un signe que son crâne fusionne trop rapidement. Si elle fusionne trop rapidement, cela pourrait provoquer des lésions cérébrales. »

Heureusement, un spécialiste a conclu que Evy le crâne ne fusionnait pas trop rapidement et qu’ils devraient simplement garder un œil dessus au cours des prochaines années.

Joy-Anna a récemment déclaré à propos de sa parentalité: «Apprendre la patience dans la parentalité n’est pas facile pour moi … honnêtement, je pensais que j’étais une personne assez patiente jusqu’à ce que j’aie des enfants!

«Réfléchir à la façon dont mes paroles et mes actions affectent la vie de mes enfants m’a ouvert les yeux et parfois brisé mon cœur. Je peux répondre avec patience et amour ou avec colère et frustration.

«Quand quelque chose se produit et que je veux être bouleversé, j’ai essayé de me dire ‘Est-ce que cela va aider la situation ou aggraver la situation?’ Se mettre en colère et leur crier dessus n’est jamais la bonne réponse.