Jovica Stanisic et Franko Simatovic : le tribunal de l’ONU pour crimes de guerre condamne deux anciens responsables serbes pour crimes en Bosnie

Deux responsables, Jovica Stanisic et Franko Simatovic, alliés du défunt président serbe Slobodan Milosevic, ont chacun été condamnés à 12 ans de prison pour avoir aidé et encouragé les crimes de meurtre, d’expulsion, de transfert forcé et de persécution dans la ville de Bosanski Samac en 1992. Les procureurs avaient demandé des condamnations à perpétuité. Cette affaire historique a été la dernière à être entendue par le tribunal pénal international créé il y a près de trois décennies. Milosevic a été inculpé de crimes de guerre dans le cadre d’un acte d’accusation plus large, mais est décédé dans sa cellule à La Haye en 2006 avant que des verdicts ne soient rendus.