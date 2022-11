Jovan Adepo et Thundercat sur le jazz, les super-héros et la mort de l’ego

Le chanteur passionné d’anime et bassiste formé au jazz connu sous le nom de Thundercat occupe une place si spécifique dans la musique populaire qu’il est facile d’oublier à quel point il est omniprésent : Outre ses propres sorties R&B aux accents funk et jazz, l’homme de 38 ans L’artiste (né Stephen Bruner à Los Angeles) a collaboré au fil des ans avec tout le monde, d’Erykah Badu à Kendrick Lamar en passant par le groupe de crossover thrash californien Suicidal Tendencies. L’acteur de 34 ans Jovan Adepo, né en Angleterre mais élevé principalement dans le Maryland, se rapproche également de sa propre évasion de la gauche : il s’est fait remarquer pour la première fois dans la version cinématographique de 2016 de “Fences” d’August Wilson (1986), agissant aux côtés de Viola Davis et Denzel Washington, ce dernier a réalisé le film et est devenu une sorte de mentor. Après être apparu dans “Watchmen” de HBO en 2019 en tant que justicier masqué Hooded Justice, Adepo sera ensuite vu dans “Babylon” du réalisateur Damien Chazelle (sortie le jour de Noël), dans lequel il incarne le trompettiste de jazz fictif Sidney Palmer dans un décor épique historique dans les années 1920 à Hollywood, alors qu’il passait des films muets aux films parlants. Venant tout juste de jouer du trompettiste – il s’est essayé pour la première fois à l’instrument au collège – Adepo a beaucoup pensé aux musiciens qu’il admire, et Thundercat est en tête de liste : les deux ont des tatouages ​​honorant le dessin animé loufoque des années 1980 qui a inspiré le mononyme de ce dernier, et ils ont également des intérêts qui se chevauchent pour le jazz, les super-héros et le pouvoir de la foi dans la création artistique, qui ont tous éclairé une conversation en octobre dans un studio à Los Angeles, au milieu de la ville qu’ils partagent également. Jovan Adepo : Thundercat, nous nous sommes déjà rencontrés auparavant – nous avons un ami commun, et vous jouiez en Angleterre et je suis venu vous voir, mais nous avons raté le set parce que mon ami et moi nous sommes arrêtés pour manger.

Chat-tonnerre : Tu ne peux jamais le laisser vivre ça. JA : Nous sommes restés et avons regardé le reste du spectacle : les Red Hot Chili Peppers jouaient, puis j’ai bu quelques verres et je me suis dit : « Je ne rencontrerai peut-être jamais ce mec, alors je vais dire ce qui se passe. » Mon père m’a dit: «Soyez cool à ce sujet. Vous êtes un adulte. Serrez-lui la main. C’est exactement ce que j’espère avoir fait, mais j’étais follement maladroit. T. : Je m’en souviens, c’est cool. Vous devriez toujours dire quelque chose, toujours offrir à la personne ses fleurs de son vivant. Mais j’ai certainement été insulté plusieurs fois pour avoir essayé de dire bonjour : une fois avec l’équipe de sécurité de Drake – personne ne m’a mis la main dessus comme ça à part mon père. Magazine T : Est-ce que le fait d’être dans le métier et de savoir comment ça marche rend plus difficile l’établissement de relations étroites avec d’autres artistes ? T. : Vous attirez ce que vous êtes, mais Los Angeles est la quintessence de la folie : quoi que vous pensiez, cela peut changer en un clin d’œil. Vous pouvez passer du statut de pauvre à celui d’homme le plus riche du monde. Votre vie peut se terminer dans les cinq minutes suivant le contact avec une substance. Vous rencontrez beaucoup de fausses personnes – beaucoup de gens qui ont hâte de se projeter et de vous faire savoir qui ils pensent qu’ils sont. Mais quand les vrais arrivent, c’est intemporel.

Image Adepo dans le rôle de Sidney Palmer dans “Babylone” (2022), réalisé par Damien Chazelle. Le crédit… Scott Garfield/Paramount Pictures