Des milliers de camions stationnaires, allongés à perte de vue, se sont assis sous une pluie battante. Des tas d’ordures en bordure de route. Les chauffeurs sanglotent dans leur cabine.

C’est la scène qui a accueilli des centaines de ressortissants britanniques et européens qui ont mis de côté leurs projets de Noël la semaine dernière pour apporter des fournitures aux chauffeurs bloqués dans les files d’attente à Douvres.

Les retours en arrière sur l’approche du port de Douvres ont commencé il y a environ 10 jours après que la France a interdit les voyages et a ensuite exigé que toutes les arrivées en provenance du Royaume-Uni soient testées pour le coronavirus.

Jusqu’à 15 000 personnes, pour la plupart des transporteurs de poids lourds mais aussi des particuliers dans des voitures privées et au moins un autobus scolaire, ont été bloquées dans le trafic qui a suivi pendant des jours.

La plupart de l’arriéré avait été éliminé au 28 décembre.

Les rayons des supermarchés locaux auraient été vides dans les heures qui ont suivi l’embouteillage. La crise a suscité une réponse humanitaire massive et largement méconnue de la part des populations et des entreprises locales, dirigée par la communauté polonaise du Royaume-Uni.

Des centaines de personnes se sont mobilisées sur les réseaux sociaux la semaine dernière pour acheter et livrer des tonnes de fournitures – de toute urgence de la nourriture et de l’eau, mais aussi des médicaments essentiels, des couvertures, des lingettes pour les mains, des masques faciaux et même de la bière, des cigarettes et des cadeaux de Noël – de partout au pays à conducteurs confrontés à la perspective de la veille de Noël dans un embouteillage.

Kamil Durlik, un transporteur polonais, a fait la queue de dimanche à mercredi au volant d’un camion rempli de poissons frais – puis en décomposition – à destination de Zeebrugge.

«Ces trois jours ont été vraiment difficiles à gérer psychologiquement», a-t-il déclaré. «Le premier jour, il n’y avait ni toilettes, ni nourriture, ni eau. Les gens étaient très bouleversés et très en colère.

«Je parle quatre langues alors j’ai essayé d’expliquer aux autres conducteurs ce qui se passait. J’ai rencontré des chauffeurs d’Arabie saoudite, du Kazakhstan et de Mongolie. J’ai diffusé sur TikTok pendant environ 10 heures pour dire au monde ce qui s’y passait. «

Les chauffeurs ont été dirigés vers l’aéroport de Manston pour des tests, mais les progrès se seraient d’abord déroulés à un rythme glacial et le parking de 4000 places était à pleine capacité tout au long de mercredi. «Le temps était terrible», a déclaré Durlik. «Personne n’est venu dans les couloirs pour nous demander si nous avions besoin de quelque chose. Personne.

«Il y avait de l’eau là-bas, mais les pilotes ont dû pousser pour cela. J’étais à environ 2,5 kilomètres du début de la file d’attente et donc, pour en obtenir, j’avais besoin de marcher 2,5 km, soit environ 40 minutes à pied sous la pluie.

Des milliers de personnes au Royaume-Uni se sont démêlées en ligne pour acheminer des voitures et des fourgonnettes de fournitures et d’essence achetées avec leur propre argent aux conducteurs du Kent.

Dans l’atmosphère tendue, certains chauffeurs ont été accusés de stocker de la nourriture pour les revendre à d’autres dans la file d’attente, et des échauffourées ont éclaté avec la police.

Après avoir été testé négatif mercredi, Durlik s’est rendu à Oxford et a dormi jusqu’à 16 heures. Il a ensuite appelé son patron et a conduit 250 km de retour à Douvres à 5 heures du matin le jour de Noël, avec son camion maintenant chargé de dons locaux. «J’ai décidé que j’avais besoin d’aider d’autres personnes», a-t-il déclaré. «Les bénévoles étaient absolument extraordinaires.»

Un groupe Facebook de coordination du soutien aux conducteurs a été créé trois jours avant Noël et comptait 6000 membres à la fin de la semaine.

Il a mis en relation des donateurs potentiels avec des épiceries fines polonaises, des hôtels et des restaurants dans le Kent en organisant des colis alimentaires pour les chauffeurs, et avec des points de dépôt à travers le Royaume-Uni où les volontaires pouvaient collecter et transporter des fournitures jusqu’à la côte.

Les conducteurs individuels ont utilisé le groupe pour partager leurs emplacements dans la file d’attente et faire appel pour des articles spécifiques, notamment un inhalateur pour l’asthme, des analgésiques, des produits hygiéniques pour les conductrices et même du lait pour bébé.

Le fondateur de la page, Krzysztof Dworny, qui dirige une entreprise de minicab à Londres, a souligné que le groupe s’adressait à tous les volontaires et chauffeurs potentiels au Royaume-Uni: «Ce n’est pas seulement la communauté polonaise. Nous voulons aider tout le monde. »

Les habitants du Kent ont apporté des repas faits maison sur la chaussée côtière de la M20. Des bénévoles ont escaladé des clôtures métalliques pour déposer des caisses de fournitures jusqu’aux chauffeurs, ont jeté des sacs de nourriture par-dessus les barrières et ont abaissé les colis des ponts sur la M20.

D’autres ont eu plus de chance et ont été escortés par la police le long des voies de circulation stationnaires. Izabela Czaja, de Maidstone, Kent, a déclaré qu’elle et son fiancé avaient été incapables de dormir en regardant les nouvelles.

Son fiancé s’est rendu à une station-service à proximité pour acheter une petite quantité de produits de base pour les chauffeurs, puis a co-organisé un convoi de 23 véhicules pour apporter des fournitures à l’aéroport de Manston.

«Quand Mati est revenu de Maidstone Services», a déclaré Czaja, «un homme avec qui il a échangé des numéros l’a appelé pour le remercier. Je hurlais comme un animal. C’était juste de l’eau et du pain et ils étaient très reconnaissants.

«L’aéroport a été une tragédie. Une horreur. Il y avait quatre toilettes pour les chauffeurs, pas de douches et pas de possibilité de sortir. Nous ne pouvions même pas leur servir de la nourriture avec dignité. C’est pire qu’en prison.

L’infirmière Alicja Bopowicz, de Manchester, était l’une des 80 personnes impliquées dans la coordination d’un réseau de soutien de 500 personnes sur Polonia24, une chaîne de l’application de talkie-walkie Zello utilisée par de nombreux conducteurs.

Environ 150 à 200 personnes de ce groupe ont fait des voyages à Douvres. Le jour de Noël, a déclaré Bopowicz, ils ont rencontré un groupe de 40 personnes de Roumanie et du Brésil qui n’avaient pas mangé depuis quatre jours.

«Nous n’avons pas dormi depuis samedi dernier», dit-elle. «Nous avions un chauffeur écossais au téléphone qui pleurait comme un bébé. De toute sa vie, il n’avait jamais vu autant de mouvement et de soutien.

Quelque 1 100 militaires britanniques ont été enrôlés pour superviser les essais à l’aéroport de Manston au cours de la semaine dernière, avec le soutien des pompiers français et de la Force de défense territoriale de l’armée polonaise.

Les chauffeurs de toute l’UE qui sont maintenant de retour dans leur pays d’origine ont posté sur les réseaux sociaux pour remercier les gens de leur soutien. «À part la famille», a écrit l’un d’eux, «je n’ai rien manqué là-bas.»

Certaines familles du Kent et du sud-est de l’Angleterre avaient également accueilli des chauffeurs bloqués chez eux pour manger et se doucher la veille de Noël.

Deux Polonais restés sur place cette nuit-là, Krzysztof Plaskaty et Grzegorz Kucharski, ont posté une vidéo du repas qu’ils avaient assemblé sur une table de fortune à l’arrière d’un camion.

«Je n’ai jamais rien vu de tel», a déclaré Plaskaty, «et je n’ai jamais vu autant de pain. C’était agréable de passer Noël avec ces gens sur le parking. C’était une nouvelle expérience.