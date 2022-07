Jours fériés non officiels : voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 31 juillet au 6 août

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En août, par exemple, des gens du monde entier reconnaissent le Mois du plaisir en famille et le Mois de la pêche.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 31 juillet : Journée de sensibilisation aux instruments rares, Journée mondiale des gardes forestiers, Journée de l’avocat, Journée internationale d’appréciation des sauveteurs.

Lundi 1er août : Scout Mondial Foulard Jour, Journée mondiale du cancer du poumon, Journée Spider-Man, Journée du respect des parents.

Mardi, 2 août: Jour du livre de coloriage, jour du sandwich à la crème glacée, prenez un sou, laissez un sou.

Mercredi, 3 août: Journée Nettoyez Vos Sols, Journée Prenez Quelques Noix, Journée De Sensibilisation Au Syndrome De Clous De Girofle, Journée Du Vin Blanc.

Jeudi, 4 août: India Pale Ale Day, Journée des chiens d’assistance, Journée des cookies aux pépites de chocolat, Journée internationale de la panthère nébuleuse.

Vendredi, 5 août: Journée des sous-vêtements, Journée internationale de la bière, Journée du travail comme un chien.

Samedi, 6 août: Sandcastle Day, appréciation des ouvriers agricoles Jour, Cycle pour aller au travail Jour, Remuez vos orteils Jour.

