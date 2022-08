Jours fériés non officiels : voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 28 août au 3 septembre

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En septembre, par exemple, des gens du monde entier reconnaissent le Mois de la sensibilisation au sepsis et le Mois de l’amitié.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 28 août : Journée du vin rouge, faites la course avec votre souris autour de la journée des icônes, journée du nœud papillon, jour du souvenir du pont arc-en-ciel.

Lundi 29 août : Journée internationale du jus de citron Journée contre les essais nucléaires, Journée des droits individuels.

Mardi, 30 août: Frankenstein Day, Slinky Day, Beach Day, Toasted Marshmallow Day.

Mercredi, 31 août: Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, journée Eat Outside, journée We Love Memoirs.

Jeudi 1er septembre : Journée d’appréciation du chat gingembre, Journée mondiale de l’écriture de lettres, Journée sans rime ni raison.

Vendredi 2 septembre : Bison Ten Yell Day, Journée mondiale de la noix de coco, Journée des mamans paresseuses, Journée Apportez vos bonnes manières au travail.

Samedi 3 septembre : Journée mondiale de la barbe, Journée internationale du bacon, Gratte-ciel Jour.

Revenez régulièrement pour les prochaines listes de jours fériés internationaux non officiels.

