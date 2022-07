Jours fériés non officiels : voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 24 au 30 juillet

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En juillet, par exemple, des gens du monde entier célèbrent le Mois du raifort et le Mois de la courtoisie par téléphone portable.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 24 juillet : Cousins’ Day, Tequila Day, Tell An Old Joke Day, Parents’ Day.

Lundi, 25 juillet: Journée mondiale de la prévention de la noyade, vin et fromage Jour, Jour du Carrousel, Jour des Culinaires.

Mardi, 26 juillet: Journée tante et oncle, journée milkshake au café, journée tout ou rien.

Mercredi, 27 juillet: Scotch Day, Emmenez votre plante d’intérieur pour une journée de marche, Emmenez votre pantalon pour une journée de marche, Marchez sur des échasses, Journée d’appréciation de la cornemuse.

Jeudi, 28 juillet: Journée mondiale de l’hépatite, Journée des rafraîchissements, Journée du chocolat au lait, Journée du Chili Dog.

Vendredi 29 juillet : Journée internationale du tigre, journée des ailes de poulet, journée de conversation dans un ascenseur, journée de la pluie.

Samedi 30 juillet : cheesecake Jour, Journée internationale de l’amitié, Partagez un câlin, Journée du livre de poche.

Revenez régulièrement pour les prochaines listes de jours fériés internationaux non officiels.

Avez-vous quelque chose à ajouter à cette histoire, ou quelque chose d’autre que nous devrions rapporter ?

Courriel : jenna.hauck@theprogress.com

Twitter: @PhotoJennalism

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.