Jours fériés non officiels : voici ce que les gens célèbrent pour la semaine du 21 au 27 août

Chaque jour de l’année, des événements, des sujets et des thèmes étranges et merveilleux sont célébrés par des groupes et des individus du monde entier.

Et ce n’est pas seulement une chose unique à honorer ou à reconnaître chaque jour. Chaque jour de l’année, vous avez le choix entre plusieurs.

Il y a aussi des célébrations hebdomadaires et mensuelles. En août, par exemple, des gens du monde entier célèbrent la semaine Give A Dog A Bone et le mois anti-frisottis.

Voici quelques-unes des choses que les gens célèbrent cette semaine :

Dimanche 21 août : Journée des poètes, Journée mondiale des seniors, Journée Spumoni.

Lundi 22 août : Emmenez votre chat chez le vétérinaire, le jour de la fée des dents, soyez un ange Jour.

Mardi, 23 août: Journée du gâteau éponge, journée du sandwich cubain, journée Ride The Wind.

Mercredi, 24 août: Journée de la gaufre, Journée internationale de la musique étrange, Journée du couteau, Journée rétrogradée de Pluton.

Jeudi, 25 août: Journée Burger, Journée Whisky Sour, Journée Banana Split.

Vendredi, 26 août: Journée d’appréciation des chiens, Journée du papier hygiénique, Journée de l’égalité des femmes.

Samedi, 27 août: Nuit internationale des chauves-souris, loterie internationale Day, journée du pétrole.

Revenez régulièrement pour les prochaines listes de jours fériés internationaux non officiels.

